ETV Bharat / state

15 साल के नाबालिग को जेल, मिलेगा 5 लाख मुआवजा, पटना हाई कोर्ट ने माना 'बड़ी लापरवाही'

15 साल के नाबालिग को 2 महीने जेल ( ETV Bharat )