15 साल के नाबालिग को जेल, मिलेगा 5 लाख मुआवजा, पटना हाई कोर्ट ने माना 'बड़ी लापरवाही'

पटना हार्ई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, दो महीने तक नाबालिग को जेल में रखने पर ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश.

Patna High Court
15 साल के नाबालिग को 2 महीने जेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्र को पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार कर दो माह जेल में रखे जाने पर सख्त रुख अपनाया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने छात्र के परिजनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते इस गिरफ्तारी को असंवैधनिक करार देते हुए राज्य सरकर को पांच लाख रुपये मुआबजा पीड़ित छात्र को देने का आदेश दिया.

15 साल के नाबालिग को 2 महीने जेल : मामला मधेपुरा जिले में 2 समूह के बीच मारपीट से जुड़ा है. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 23 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया था. एफआईआर में नाबालिग को 19 साल बताया गया. पीड़ित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था. उसके खिलाफ न सबूत मिला न चार्जशीट दाखिल की गई. वो 2 महीने तक जेल में रहा.

'मुआवजे की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाय' : कोर्ट ने कहा कि, ''अदालत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के प्रतिबद्ध हैं और वह मूक दर्शक नहीं रह सकता. क्योंकि एक अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया.''

मुकदमे में खर्च 15,000 अलग से देने का आदेश : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआबजे की रकम दोषी अधिकारियों से वसूल की जाये. कोर्ट ने मुकदमे बतौर खर्च भी पंद्रह हजार रुपये याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने छह महीने में पूरी धनराशि अधिकारियों से वसूलने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक से जांच कर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा.

पुलिस और मजिस्ट्रेट मी भूमिका पर सवाल : कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मधेपुरा जिला के पुलिस और मजिस्ट्रेट मी भूमिका पर सवाल उठाये. कोर्ट ने कहा कि ''मजिस्ट्रेट भी छात्र की स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहे. उसे दो माह से अधिक अवैध रूप से जेल में रह कर कष्ट झेलना पड़ा.''

5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश : इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस वालों के विरुद्ध प्रशासनिक जांच कर उनकी लापरवाही के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसी के साथ कोर्ट ने नाबालिग की गिरफ्तारी को अन्याय माना और उसे दो महीने तक जेल में रखने पर राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

