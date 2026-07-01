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पटना हाईकोर्ट ने पुलिस डायरी पर गम्भीर सवाल खड़ा किया, जानें पूरा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस डायरी पर गम्भीर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह एक एक चिंताजनक स्थिति हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस डायरी के देखने से पता चलता है कि 22 जुलाई, 2025 से लेकर एक सप्ताह की अवधि तक जांच अधिकारी ने उन लोगों से पूछताछ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिनके नाम गिरफ्तार आरोपियों के बयान में सामने आया हैं.

कोर्ट ने क्या कहा? : 22 जुलाई, 2025 के बाद पुलिस डायरी 29 जुलाई, 2025 को लिखी गई. कोर्ट ने कहा कि केस डायरी के पन्नों में सैकड़ों पैराग्राफ हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल दिखावटी पैराग्राफ हैं, जिनमें बार-बार वही बातें दोहराई गई हैं. जो जांच अधिकारी ने टेम्पो चालक या ऑटो चालक से पूछी थीं. जिन स्थानों पर अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को ले जाया गया था, वहां जांच अधिकारी ने छापेमारी तक नहीं की जबकि मामले की निगरानी डीएसपी के हाथ में थी.

'मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया' : डीएसपी को विशेष जांच समिति (एसआईटी) का जिम्मा दे दिया गया. कोर्ट ने यह भी पाया कि मामले में नामित कुछ व्यक्तियों से पूछताछ तक नहीं की गई है. केस डायरी को देखने से एक बात स्पष्ट है कि जांच अधिकारी और पर्यवेक्षण प्राधिकरण दोनों ने ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया.