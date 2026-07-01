ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस डायरी पर गम्भीर सवाल खड़ा किया, जानें पूरा मामला

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया. पुलिस डायरी को लेकर प्रश्न खड़ा किया. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस डायरी पर गम्भीर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह एक एक चिंताजनक स्थिति हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस डायरी के देखने से पता चलता है कि 22 जुलाई, 2025 से लेकर एक सप्ताह की अवधि तक जांच अधिकारी ने उन लोगों से पूछताछ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिनके नाम गिरफ्तार आरोपियों के बयान में सामने आया हैं.

कोर्ट ने क्या कहा? : 22 जुलाई, 2025 के बाद पुलिस डायरी 29 जुलाई, 2025 को लिखी गई. कोर्ट ने कहा कि केस डायरी के पन्नों में सैकड़ों पैराग्राफ हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल दिखावटी पैराग्राफ हैं, जिनमें बार-बार वही बातें दोहराई गई हैं. जो जांच अधिकारी ने टेम्पो चालक या ऑटो चालक से पूछी थीं. जिन स्थानों पर अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को ले जाया गया था, वहां जांच अधिकारी ने छापेमारी तक नहीं की जबकि मामले की निगरानी डीएसपी के हाथ में थी.

'मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया' : डीएसपी को विशेष जांच समिति (एसआईटी) का जिम्मा दे दिया गया. कोर्ट ने यह भी पाया कि मामले में नामित कुछ व्यक्तियों से पूछताछ तक नहीं की गई है. केस डायरी को देखने से एक बात स्पष्ट है कि जांच अधिकारी और पर्यवेक्षण प्राधिकरण दोनों ने ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

SIT का आश्वासन : वहीं महाधिवक्ता एसडी संजय और सरकारी वकील किंकर कुमार ने कोर्ट में माना कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्णिया के एसपी से इस मामले पर चर्चा हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्णिया एसपी तत्काल नये एसआईटी का गठन कर देंगे और नाबालिग पीड़िता को बरामद करने की हर संभव प्रयास किया जायेगा.

कोर्ट ने एसआईटी का नेतृत्व किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को करने की बात कही जो इस प्रकार के मामलों की जांच में अच्छी प्रतिष्ठा और अनुभव रखते हो. कोर्ट ने कहा कि नये गठित एसआईटी पीड़ित लड़की का पता लगाने के लिए चौबीसों घंटे काम करेगा. इसके लिए एसआईटी को जो भी आवश्यक आवश्यक होगी उसे तत्काल प्रशासनिक अनुमति दे दी जाये.

कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई, 2026 तय की. गौरतलब है कि आवेदक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसकी नाबालिग लड़की से गलत काम कराने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर लिया गया. पूर्णिया के पुलिस महानिरीक्षक को कई अभ्यावेदन दिया गया है. लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कि गई है.

ये भी पढ़ें :-

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को अस्पताल में डॉक्टर सहित अनय रिक्त पदों को भरने का दिया आदेश

TAGGED:

PURNEA POLICE DIARY
पटना हाईकोर्ट
पूर्णिया पुलिस केस
BIHAR NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.