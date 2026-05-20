मिड डे मील मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, SP से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
मिड डे मील को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है. पढ़ें खबर
Published : May 20, 2026 at 8:53 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सहरसा जिले के महषि प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय, बलुआहा में मिड डे मील खाने के बाद 150 से भी अधिक छात्रों के तबीयत खराब होने पर सख्त रुख अपनाया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस गम्भीर मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने SP से मांगी विस्तृत रिपोर्ट : कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहरसा एसपी को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. भागलपुर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री को कोर्ट ने कहा कि जो भी सैंपल जांच के लिए लम्बित हैं, उनका रिपोर्ट जल्द दें. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून 2026 को होगी.
स्थिति सपष्ट करने का निर्देश : कोर्ट ने सहरसा के खाद्य आपूर्ति अधिकारी व खाद्य विश्लेषक, अगमकुंआ को अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही सम्बन्धित एनजीओ को पार्टी बनाने को कहा. कोर्ट ने भारतरत्न डा. भीमराव अम्बेडकर दलित उत्थान एवं शिक्षा समिति, बलुआहा चौक को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने डायरेक्टर, एमडीएम/पीएम पोषण से स्थिति सपष्ट करने का निर्देश दिया.
क्या है पूरा मामला? : सहरसा जिलाधिकारी ने बताया कि 189 बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गयी. इस स्कूल में डेढ़ सौ से भी अधिक बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गये. उन्होंने पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आने की शिकायत की. उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया.
करीब सौ से अधिक बच्चों को सहरसा सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोजन के सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री भिजवाया. साथ ही प्रशासन ने जिम्मेदार हेडमास्टर को निलंबित किया. साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराया गया.
68795 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की योजना : स्थानीय लोगों ने बताया था कि मिड डे मील में सांप का बच्चा या कोई जहरीला कीड़ा पड़ गया था. इसी भोजन को खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. दरअसल, प्रदेश में 68795 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की योजना चलायी जा रही. यह योजना कक्षा एक से लेकर क्लास आठ तक के लिए है.
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