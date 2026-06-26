रिशु श्री मामला: पटना हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर लगाई रोक, कहा- 'सनसनीखेज रिपोर्टिंग..'
जिस मामले को लेकर बवाल पूरे बिहार में हलचल है, उसपर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सनसनीखेज रिपोर्टिंग ना करें.
Published : June 26, 2026 at 5:09 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने के रिशु श्री से जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया है. जस्टिस अंशुल ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में मीडिया को सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी. अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर लगाई रोक: पटना हाईकोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ''प्रत्येक अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार सर्वोपरि है. उसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता.''
अदालत का मीडिया को निर्देश: पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा सोशल मीडिया आरोपी को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है.
'मास्टरमाइंड, किंगपिन जैसे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं': कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की तथ्यात्मक, संतुलित एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग जारी रह सकती है. हालांकि, 'मास्टरमाइंड', 'किंगपिन', 'स्कैमस्टर' अथवा अपराध सिद्ध होने का संकेत देने वाले अन्य शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है.
'गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग निष्पक्ष न्याय में बाधा': कोर्ट ने कथित स्वीकारोक्ति, जांच सामग्री या अभी तक न्यायिक रूप से सिद्ध न हुए दस्तावेजों के आधार पर मीडिया ट्रायल करने से भी मना किया है. कोर्ट ने कहा कि गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और निष्पक्ष न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकती है.
10 जुलाई को अगली सुनवाई: कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, यह अंतरिम निर्देश ऑनलाइन पोर्टलों, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी लागू रहेगा. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी.
क्या है रिशु श्री से जुड़ा मामला?: बिहार के हाई-प्रोफाइल रिशु श्री केस में कथित घोटाले के सामने आने और एसवीयू द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, बिहार सरकार ने जांच लंबित रहने तक दो आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. 19 जून को विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) ने पटना में निलंबित आईएएस अधिकारियों और एक निजी ठेकेदार से जुड़े कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस बीच, मुख्य रिशु श्री जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं, और पिछले कई दिनों से उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.
13 जून, रिशु श्री के तीन ठिकानों पर रेड: इससे पहले 13 जून को ईडी की टीम ने पटना जोनल कार्यालय ने ठेकेदार रिशु श्री के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत कार्रवाई की थी. ईडी ने तीन राज्यों (पटना, मुजफ्फरपुर, गुजरात) में उसके ठिकानों पर छापेमारी कर 11.64 करोड़ रुपए की नकदी और कई दस्तावेज जब्त किए थे.
ईडी ने क्या कहा?: ईडी के अनुसार, रिशु श्री और उनके सहयोगियों ने सरकारी ठेकों में अनियमितताओं के जरिए अवैध कमाई की और इसे विभिन्न तरीकों से छिपाने की कोशिश की. जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से इस मामले में और गहरी साजिश का खुलासा होने की संभावना है.
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