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रिशु श्री मामला: पटना हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर लगाई रोक, कहा- 'सनसनीखेज रिपोर्टिंग..'

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने के रिशु श्री से जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया है. जस्टिस अंशुल ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में मीडिया को सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी. अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर लगाई रोक: पटना हाईकोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ''प्रत्येक अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार सर्वोपरि है. उसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता.'' अदालत का मीडिया को निर्देश: पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा सोशल मीडिया आरोपी को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. 'मास्टरमाइंड, किंगपिन जैसे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं': कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की तथ्यात्मक, संतुलित एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग जारी रह सकती है. हालांकि, 'मास्टरमाइंड', 'किंगपिन', 'स्कैमस्टर' अथवा अपराध सिद्ध होने का संकेत देने वाले अन्य शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है. पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat) 'गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग निष्पक्ष न्याय में बाधा': कोर्ट ने कथित स्वीकारोक्ति, जांच सामग्री या अभी तक न्यायिक रूप से सिद्ध न हुए दस्तावेजों के आधार पर मीडिया ट्रायल करने से भी मना किया है. कोर्ट ने कहा कि गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और निष्पक्ष न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकती है.