पटना हाईकोर्ट ने बिहार की दो सहायक प्राध्यापिका को दी बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

पटना उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में बिहार की दो प्रोफेसर को राहत प्रदान की है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

कॉसेप्ट फोटो
पटना : पटना हाईकोर्ट ने टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका मुबीना के मामले में आदेश दिया है कि उन्हें मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन और संबंधित लाभ दिए जाएं. जस्टिस हरीश कुमार ने यह आदेश मोबीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

'वेतन जारी नहीं किया गया' : याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने बताया कि मुबीना 10 मई 2020 से 11 नवंबर 2020 तक मातृत्व अवकाश पर थीं. इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अवकाश अवधि का वेतन जारी नहीं किया. उन्हें उस अवधि में सेवा अनुभव व वेतनवृद्धि में शामिल किया.

2 महीने के अंदर वेतन जारी करने का आदेश : विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की निरंतर सेवा से पूर्व मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ दिए जाने चाहिए और किसी उपविधि के कारण इसे रोका नहीं जा सकता. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को वेतन और अन्य लाभ आठ सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाए.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट

डॉ. मीना के तबादले पर रोक : वहीं एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की हिन्दी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने सुनवाई के दौरान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.

याचिका में क्या कहा गया? : डॉ. मीना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 25 सितंबर, 2025 को जारी मेमो संख्या बी/2367 के तहत उनका डीसी कॉलेज से एसएनएस कॉलेज, मोतिहारी के लिए हुआ तबादला पूरी तरह मनमाना और शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है. याचिका में यह भी कहा गया कि वह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं, जबकि विभाग में कार्यरत दूसरे शिक्षक, डॉ. प्रकाश कुमार, अस्वीकृत पद पर काम कर रहे हैं. ऐसे में 'पोस्ट रेशनलाइजेशन' के आधार पर उनका स्थानांतरण न्यायोचित नहीं है.

चार सप्ताह में मांगा जवाब : याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने अदालत को कॉलेज प्राचार्य द्वारा 31 मार्च, 2023 को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता का पद विधिवत् स्वीकृत है. इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें ही ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही सह-प्रतिवादी डॉ. प्रकाश कुमार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2026 को तय की गई है.

