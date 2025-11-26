ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने बिहार की दो सहायक प्राध्यापिका को दी बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका मुबीना के मामले में आदेश दिया है कि उन्हें मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन और संबंधित लाभ दिए जाएं. जस्टिस हरीश कुमार ने यह आदेश मोबीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

'वेतन जारी नहीं किया गया' : याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने बताया कि मुबीना 10 मई 2020 से 11 नवंबर 2020 तक मातृत्व अवकाश पर थीं. इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अवकाश अवधि का वेतन जारी नहीं किया. उन्हें उस अवधि में सेवा अनुभव व वेतनवृद्धि में शामिल किया.

2 महीने के अंदर वेतन जारी करने का आदेश : विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की निरंतर सेवा से पूर्व मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ दिए जाने चाहिए और किसी उपविधि के कारण इसे रोका नहीं जा सकता. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को वेतन और अन्य लाभ आठ सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाए.

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

डॉ. मीना के तबादले पर रोक : वहीं एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की हिन्दी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने सुनवाई के दौरान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.