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एक ही शौचालय की दो फोटो और फंस गए सरकारी बाबू! पटना हाईकोर्ट ने दिया झटका

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने लखीसराय के पूर्व ग्रामीण आवास सहायक मिथुन कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविदा पर तैनात कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का उप विकास आयुक्त का फैसला पूरी तरह कानूनी और न्यायसंगत था.

एक ही शौचालय की दो फोटो