एक ही शौचालय की दो फोटो और फंस गए सरकारी बाबू! पटना हाईकोर्ट ने दिया झटका
पटना उच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय. शौचालय का फर्जी फोटो और चुनाव में बयानबाजी भारी पड़ी. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 29, 2026 at 4:05 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने लखीसराय के पूर्व ग्रामीण आवास सहायक मिथुन कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविदा पर तैनात कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का उप विकास आयुक्त का फैसला पूरी तरह कानूनी और न्यायसंगत था.
एक ही शौचालय की दो फोटो
ये मामला वर्ष 2019 का है, जब लखीसराय के चानन प्रखंड में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक मिथुन कुमार पर इंदिरा गांधी आवास योजना (अब प्रधानमंत्री आवास योजना) के क्रियान्वयन में भारी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे. जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ. दो अलग-अलग लाभार्थियों के नाम पर एक ही शौचालय का फोटो सिस्टम में अपलोड कर दिया गया था!
चुनाव में ले रहे थे पार्टी का पक्ष
हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती! जैसे ही वित्तीय गबन का मामला गरमाया, वैसे ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आया. चानन के प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ऐसा वीडियो मिला, जिसमें मिथुन कुमार 2019 के बेगूसराय लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में खुलेआम राजनीतिक बयानबाजी करते दिखे. इतना ही नहीं, चुनावी गहमागहमी के बीच 25 अप्रैल 2019 को वे बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से गायब भी पाए गए.
किया गया बर्खास्त
विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 18 अप्रैल और 20 मई, 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया. मिथुन कुमार ने सफाई दी, लेकिन जिला प्रशासन और उप विकास आयुक्त (लखीसराय) ने उनकी दलीलों को सिरे से नकार दिया. आखिरकार 6 सितंबर, 2019 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
HC का दरवाजा खटखटाया
इसके बाद मिथुन कुमार ने पहले जिलाधिकारी और फिर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के समक्ष अपील दर्ज की, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी. अंततः उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एकल पीठ से झटका लगने के बाद मिथुन कुमार ने लेटर पेटेंट अपील दाखिल की. उनके अधिवक्ता ने तर्क देते हुए बताया कि 2014 के एक नए विभागीय पत्र के अनुसार, बर्खास्तगी का अधिकार केवल जिलाधिकारी को है, न कि उप विकास आयुक्त को. बाद की जांच में वित्तीय अनियमितता का आरोप साबित नहीं हुआ और असली वजह चुनाव में दिया गया राजनीतिक बयान था.
सिंगल बेंच ने भी सही ठहराया था
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मार्च 2014 में हुई थी, जो कि 2013 के विभागीय निर्देशों के तहत थी. कोर्ट ने कहा कि बाद में आए निर्देश पुराने कर्मचारियों के सेवा नियमों और बर्खास्तगी की प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द नहीं करते. DDC के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार था.
हाईकोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मियों को भी निष्ठा और विभागीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कोर्ट ने माना कि एकल पीठ के फैसले में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है और अपील को पूरी तरह से निरस्त कर दिया.
यह निर्णय उन तमाम सरकारी और संविदा कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है, जो सरकारी योजनाओं में हेराफेरी या राजनीतिक आकाओं की छत्रछाया में नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं. एक फोटो दो शौचालय का यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि देर से ही सही, कानून का शिकंजा जरूर कसता है.
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