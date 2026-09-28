ETV Bharat / state

'​पेंशन कोई खैरात नहीं', पटना हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जल संसाधन विभाग के खिलाफ सख्त रुख दिखाया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 7:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अफसरों और अनुशासनिक प्राधिकारी की मनमानी और सुस्त रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है. 7 साल से लंबित विभागीय कार्रवाई और पेंशन-ग्रेच्युटी रोके जाने के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाया है.

''यदि 6 सप्ताह के भीतर विभागीय कार्रवाई का अंतिम निपटारा नहीं किया गया, तो पूरी प्रक्रिया स्वतः समाप्त मान ली जाएगी. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को अगले दो सप्ताह में सभी बकाया सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करना होगा.''- पटना हाईकोर्ट

'पैसे और पेंशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा'

दरअसल, लखीसराय में जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया डेवलपमेंट सब-डिवीजन में सहायक अभियंता के पद से 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त हुए महेंद्र राम को पिछले 5 सालों से अपने ही पैसे और पेंशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा था. साल 2019 में उनपर बैंक ऑफ इंडिया, लखीसराय शाखा से ₹48,000 की अवैध निकासी और वित्तीय नियमों की अनदेखी का आरोप लगाकर विभागीय जांच शुरू की गई थी.

'मामले को लटकाए रखा गया'

जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ₹48,000 की अवैध निकासी अकाउंट क्लर्क (धनंजय कुमार) ने की थी, जिसे बाद में बर्खास्त भी कर दिया गया. यानी मुख्य आरोप में याचिकाकर्ता दोषमुक्त हो चुके थे. इसके बावजूद, विभाग ने उन्हें केवल 90% प्रोविशनल पेंशन दी और बाकी 10% पेंशन, पूरी ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट रोक कर रखा. 7 साल बाद (अप्रैल 2026 में) बीपीएससी को पेंशन कटौती का प्रस्ताव भेजकर मामले को लटकाए रखा गया.

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

'पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि..'

सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने देश की सुप्रीम कोर्ट के मील के पत्थर साबित हुए फैसलों 'पी वी महादेवन, डा. हीरा लाल और डीएस. नकारा' का हवाला दिया. कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति का अधिकार है.

कोर्ट ने अपने आदेश में अति-महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज करते हुए कहा कि जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के आलोक में, जिसमें उन्होंने पाया है कि ₹48,000 की कथित अवैध निकासी से संबंधित आरोप संख्या 1 याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ है. उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के तहत निहित संपत्ति के रूप में जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीएस नकारा के मामले में व्यवस्था दी गई है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है.

'जल्द-से-जल्द निपटारा हो'

विभागीय कार्यवाही के लंबे समय तक लंबित रहने का एक अप्रत्यक्ष दंडात्मक प्रभाव होता है. उत्तरदाताओं का यह दायित्व है कि वे विभागीय कार्यवाही को कम से कम संभव समय में समाप्त करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीवी महादेवन और डा. हीरालाल के मामलों में व्यवस्था दी है. प्रतिस्पर्धी परिणामों को संतुलित करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी की मनमानी कार्रवाई के कारण साम्य/इक्विटी याचिकाकर्ता के पक्ष में है, जिन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के वैधानिक अवधि से परे विभागीय कार्यवाही में देरी की है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

​हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में आदेश जारी करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग और संबंधित प्राधिकारी 6 सप्ताह के भीतर विभागीय जांच/कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लें. यदि 6 सप्ताह में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह जांच प्रक्रिया अपने आप बंद मानी जाएगी. इसके बाद अगले 2 हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट सहित सभी रिटायरल ड्यूज का पूर्ण भुगतान करना होगा.

ये भी पढ़ें :-

पटना हाईकोर्ट ने कहा- 'प्रशासन केवल राजस्व वसूली में रुचि रखता है, विकास में निवेश करने की नीयत नहीं'

पत्नी को वैवाहिक सुख से वंचित रखना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट से महिला को मिली तलाक की मंजूरी

पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

TAGGED:

PENSION CASE
पटना हाईकोर्ट
पेंशन मामला लखीसराय
जल संसाधन विभाग
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.