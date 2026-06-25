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जमाबंदी मामले में पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अधिकारियों को लगायी फटकार, सरकार को चेतावनी

​पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जमीन रखने वालों के लिए एक बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए जमाबंदी रद्द करने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की एकल पीठ ने ​60 साल पुरानी जमाबंदी पर निर्णय देते हुए अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

पटना HC ने अधिकारियों के रवैये पर जतायी नाराजगी : कोर्ट ने इस मामले पर आदेश देते हुए ​जमुई के सीओ (खैरा) को तुरंत लगान रसीद काटने का आदेश दिया. कोर्ट ने बिहार में जमीन विवादों और जमाबंदी रद्द करने को लेकर राज्य सरकार और राजस्व अधिकारियों के मनमाने रवैये पर सख्त प्रहार किया है.

'अधिकारी जज बनने की कोशिश न करें' : कोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे खुद जज बनने की कोशिश न करें. पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार किसी भी पुरानी जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही या तानाशाही तरीके से रद्द नहीं कर सकती. सीओ और एसी की कार्रवाई को कोर्ट ने अवैध कहा. कोर्ट ने खैरा सीओ की कार्रवाई की निंदा की और अपर समाहर्ता द्वारा शुरू किए गए रद्दीकरण केस को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? : ​दरअसल, जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण कुमार गोयनका की जमीन की लगान रसीद पिछले 60 वर्षों से नियमित रूप से कट रही थी. लेकिन अचानक राजस्व अधिकारियों ने रसीद काटना बंद कर दिया. ​आश्चर्यजनक बात यह रही कि जब यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था, उसी दौरान खैरा के अंचल अधिकारी ने जमाबंदी रद्द करने की सिफारिश कर दी और अपर समाहर्ता ने केस भी शुरू कर दिया.