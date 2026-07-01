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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को अस्पताल में डॉक्टर सहित अनय रिक्त पदों को भरने का दिया आदेश

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. सरकार को रिक्त पद भरने का आदेश दिया. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 8:13 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में विशेषज्ञ डाक्टरों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विकास कुमार उर्फ गुडडू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने रिक्त पड़े पारा मेडिकल पदों को भी शीघ्र भरने का निर्देश दिया.

कोर्ट से क्या कहा गया? : याचिकाकर्ता विकास चन्द्र ने कोर्ट को बताया कि बिहार में हृदय रोग से बड़ी तादाद में लोग पीड़ित हैं. राज्य में बहुत सारे छोटे बड़े अस्पताल हैं लेकिन पटना का इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए आशा का महत्वपूर्ण केन्द्र हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह अस्पताल राज्य में एकमात्र संस्थान हैं, जहां हृदय रोग के इलाज की बेहतर व्यवस्था है. साथ ही इस अस्पताल में अच्छे और योग्य विशेषज्ञ डाक्टर हैं, जो मरीजों इलाज निपुणता से करते हैं.

'डॉक्टर्स की कमी से चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित' : गुडडू बाबा ने आगे कहा कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत ये जानकारी प्राप्त की कि इस महत्वपूर्ण अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं. इससे पूरी चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विकास चन्द्र ने कोर्ट को बताया यह अस्पताल बिहार राज्य की जनता के लिए बहुत महत्व का है. इसमें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं.

रिक्त पड़े पदों को भरा जाए : याचिकाकर्ता विकास चन्द्र ने बताया कि यह अस्पताल तभी पूर्ण रूप से कार्य कर सकता है, जब यहां विशेषज्ञ डाक्टर के सभी स्वीकृत पद को, जो रिक्त पड़े हैं, उसे भरा जाए. साथ ही पारा मेडिकल स्टाफ के काफी पद रिक्त हैं, जिन्हें प्राथमिकता के स्तर भरा जाना चाहिए.

तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई : गुडडू बाबा ने कहा कि राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया, पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला. इसलिए ये जनहित याचिका दायर किया गया. इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

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