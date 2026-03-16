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बिहार में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, पटना हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर है और तीन महीने के अंदर इसे हटाने का निर्देश दिया है.

Patna High Court
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 7:16 PM IST

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पटना: हाईकोर्ट ने बिहार के गोपालगंज जिले में वन विभाग के तीन एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमित किए जाने को गंभीरता से लिया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की.

अवैध जमीन अतिक्रमण पर कोर्ट गंभीर: कोर्ट ने सरकारी वनभूमि से तीन माह में ये अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. ये निर्देश गोपालगंज प्रमंडल के प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, जिलाधिकारी व जिला वन पदाधिकारी, गोपालगंज को दिया गया है. साथ ही इस मामले का निष्पादन कर दिया. याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने कोर्ट को बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में बिहार सरकार की वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है.

"गोपालगंज जिले के वन प्रमंडल में लगभग 3 एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है. राज्य सरकार और वन विभाग की शिथिलता से ये अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं."- विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, याचिकाकर्ता

कोर्ट का आदेश: उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2024 में इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की. इसमें जानकारी मिली कि गोपालगंज जिले के वन विभाग की तीन एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है. कोर्ट ने तीन माह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देते हुए इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया.

इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले पर भी सुनवाई: वहीं पटना हाईकोर्ट के परिसर और कोर्ट रूम में समयबद्ध तरीके से उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें वाई-फाई सुविधा भी शामिल हो, उपलब्ध करवाया जाए जाने के मामले पर भी सुनवाई हुई. अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता को रजिस्ट्रार जनरल से जानकारी ले कर ये बताने को कहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है. इस सम्बन्ध में वे कोर्ट को ब्यौरा दें.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में भारत संचार निगम लिमिटेड को पार्टी बना कर उन्हें भी याचिका की कॉपी दी जाये. अधिवक्ता ओम प्रकाश ने अपनी जनहित याचिका में ये मांग की है कि पटना हाईकोर्ट के परिसर के भीतर इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाओं के नियमित रखरखाव, सुरक्षा और निर्बाध संचालन के लिए एक व्यापक और प्रभावी नीति तैयार किया जाए,जिससे डिजिटल न्यायिक सेवाओं का प्रभाव सुनिश्चित हो सके. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो सके.

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