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'काम लिया है, तो पैसा देना ही होगा' पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को फटकार

​बिहार सरकार और सरकारी विभागों के विभागों को पटना हाईकोर्ट से एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश मिला है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी या एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) की अवधि समाप्त होने के बाद भी काम लिया गया है और विभाग ने उस काम का पूरा फायदा उठाया है, तो केवल इस आधार पर भुगतान नहीं रोका जा सकता कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ था.

क्या था पूरा मामला?

​यह मामला एक रिट याचिका से जुड़ा था. जहां विभाग द्वारा तय समय-सीमा या अनुबंध की अवधि बीत जाने के बाद भी काम तो लिया गया, लेकिन बाद में कागजी प्रक्रिया का हवाला देकर भुगतान करने से हाथ खींच लिए गए.

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?

​जस्टिस डॉ. अंशुमान की बेंच ने सुनवाई के दौरान बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सरकारी विभाग या अधिकारी इस तरह का दोहरा रवैया नहीं अपना सकता. जब विभाग ने कर्मचारी/पक्षकार से काम ले लिया और उस कार्य से विभाग को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, तो केवल कागजी एक्सटेंशन ऑर्डर न होने का बहाना बनाकर मेहनताना या बकाया राशि का भुगतान रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता.

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