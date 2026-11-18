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माइनॉरिटी आयोग को लेकर बड़ा फैसला, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया 13 साल पुराना आदेश

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

पटना: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई भी व्यक्तिगत या अकेला सदस्य आयोग की पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता है. कोर्ट के इस कड़े रुख से प्रशासनिक हलकों में खलबली हो गयी.

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला