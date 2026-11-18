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​BPSC परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को पटना हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि शादी के बाद निवास स्थान बदलने मात्र से आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है.

'सिर्फ बिहार में शादी कर लेने से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा'