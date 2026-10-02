खनन पट्टों की नीलामी और लेटलतीफी पर हाईकोर्ट की सख्ती, जारी की गाइड लाइन
पटना उच्च न्यायालय ने खनन पट्टों की नीलामी और लेटलतीफी पर सख्ती दिखाते हुए गाइड लाइन जारी की है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 2, 2026 at 3:02 PM IST
पटना: बिहार में खनन पट्टों की नीलामी और लेटलतीफी के खेल पर पटना हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने खनन टेंडरों में पारदर्शिता लाने और सरकारी विभागों की हीलाहवाली खत्म करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
क्या है मामला?
शेखपुरा जिले के स्टोन ब्लॉक नंबर 27 की नीलामी वर्ष 2017 में हुई थी, जिसमें मेसर्स बालाजी एंटरप्राइज सबसे बड़ी बोलीदाता बनकर उभरा लेकिन जिला प्रशासन और खान विभाग द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सही 'जियो-कोऑर्डिनेट्स' (अक्षांश और देशांतर) नही दिए जाने के कारण कंपनी को एनवायरनमेंट क्लीयरेंस मिलने में देरी हो गई.
डीएम ने ठेकेदार पर फोड़ा ठीकरा
इसके बावजूद, शेखपुरा डीएम ने देरी का ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ते हुए लेटर ऑफ इंटेंट रद्द कर दिया और जमानत राशि के ₹2.90 करोड़ जब्त कर लिए. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस देरी के लिए केवल ठेकेदार नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र भी बराबर का जिम्मेवार है.
अदालत ने सरकार द्वारा जब्त किए गए ₹2.90 करोड़ वापस करने का आदेश दिया और साथ ही इस राशि पर 12% सालाना ब्याज भी देने का निर्देश दिया. सरकार को इस ब्लॉक के लिए नया टेंडर निकालने से पहले यह राशि चुकानी होगी और पीड़ित ठेकेदार को नए टेंडर में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता.
हाईकोर्ट की 7 'गोल्डन गाइडलान्स'
खनन टेंडरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव को कड़े नियम लागू करने का आदेश दिया है. खनन ब्लॉक के टेंडर नोटिस जारी करते ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) सार्वजनिक करनी होगी. डीएसआरमें हर ब्लॉक के सटीक जियो-कोऑर्डिनेट्स दर्ज होने अनिवार्य हैं. नीलामी के 15 दिनों के भीतर 'Letter of Intent' जारी करना होगा.
बोलीदाता को माइनिंग प्लान देना होगा
माइनिंग प्लान जमा होने के अगले 15 दिनों के भीतर विभाग को इसे मंजूरी देनी होगी. मंजूरी के 7 दिनों के भीतर SEIAA में आवेदन करना होगा. यदि सरकारी विभाग दस्तावेज मुहैया कराने में देरी करते हैं तो इसे सरकार की नाकामी माना जाएगा और सरकार को हर्जाना भरना पड़ेगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ लालफीताशाही पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ पारदर्शी प्रक्रिया से राज्य के राजस्व को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा.
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