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खनन पट्टों की नीलामी और लेटलतीफी पर हाईकोर्ट की सख्ती, जारी की गाइड लाइन

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में खनन पट्टों की नीलामी और लेटलतीफी के खेल पर पटना हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने खनन टेंडरों में पारदर्शिता लाने और सरकारी विभागों की हीलाहवाली खत्म करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.