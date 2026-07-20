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'ठोस साक्ष्य नहीं तो केवल सह-आरोपी के आवेदन पर आरोपी के रूप में तलब नहीं किया जा सकता'- पटना हाईकोर्ट

पटना: सोमवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आता है तो उसे केवल सह-आरोपी के आवेदन पर आरोपी के रूप में तलब नहीं किया जा सकता.

पटना हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने की शक्ति असाधारण है. इसका प्रयोग तभी होगा, जब ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्य उसकी संलिप्तता की पुष्टि करते हो.

जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने गोपालगंज के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित समन आदेश को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार कर ली है. ये मामला हथुआ थाना कांड संख्या-106/2015 का है.

क्या है मामला?: आरोप है कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक के बैंक खाते से वर्ष 2015 में आईआरसीटीसी के जरिए करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद राहुल कुमार झा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया.