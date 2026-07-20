'ठोस साक्ष्य नहीं तो केवल सह-आरोपी के आवेदन पर आरोपी के रूप में तलब नहीं किया जा सकता'- पटना हाईकोर्ट
सह-आरोपी के आवेदन पर जारी समन आदेश कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता, 2018 के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. पढ़ें..
Published : July 20, 2026 at 8:19 PM IST
पटना: सोमवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आता है तो उसे केवल सह-आरोपी के आवेदन पर आरोपी के रूप में तलब नहीं किया जा सकता.
पटना हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने की शक्ति असाधारण है. इसका प्रयोग तभी होगा, जब ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्य उसकी संलिप्तता की पुष्टि करते हो.
जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने गोपालगंज के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित समन आदेश को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार कर ली है. ये मामला हथुआ थाना कांड संख्या-106/2015 का है.
क्या है मामला?: आरोप है कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक के बैंक खाते से वर्ष 2015 में आईआरसीटीसी के जरिए करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद राहुल कुमार झा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया.
संलिप्तता का उल्लेख नहीं: ट्रायल के दौरान छह गवाहों में से किसी ने भी याचिकाकर्ता की संलिप्तता का उल्लेख नहीं किया. इसके बावजूद सह-आरोपी की अर्जी पर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में समन जारी कर दिया.
2018 का आदेश निरस्त: हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार धारा 319 का इस्तेमाल केवल मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है. इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल के दौरान कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं आया था. इसलिए केवल सह-आरोपी के आवेदन पर जारी समन आदेश कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता. अदालत ने 13 जुलाई 2018 के आदेश को निरस्त करते हुए याचिका मंजूर कर ली.
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