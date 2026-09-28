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मनमाना टैक्स वसूली पर पटना HC ने बिहार सरकार और PMC की लगायी क्लास

पटना हाईकोर्ट ने आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों पर मनमाना टैक्स थोपने के खिलाफ राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब मांगा.

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पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 8:35 PM IST

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर मनमाना टैक्स लगाने और आम आवासीय घरों पर भारी-भरकम टैक्स थोपने के आरोप वाली याचिका पर राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विनय कुमार व अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई की.

नियमों का उल्लंघन का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि याचिका में बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रह और वसूली नियमावली, 2013 के नियम 4 को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 18 जुलाई, 2013 को जारी गजट अधिसूचना और उसके बाद 26 सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना तथा 10 सितंबर, 2025 को जारी नवीनतम अधिसूचना पूरी तरह से मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और गैर-कानूनी है.

अधिवक्ता दीनू कुमार के अनुसार यह नियम 4, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(2), 127(7), 127(9), 127(13) और 127(3)(i)(ii) के प्रावधानों के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.

"मौजूदा फॉर्मूले के तहत होटल जैसे बड़े व्यावसायिक उपयोग वाली संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स का काफी बोझ पड़ रहा है, जबकि सामान्य रिहायशी मकानों पर भी कर का भारी बोझ लादा जा रहा है." -दीनू कुमार, अधिवक्ता

7 प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड की मांग

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जारी अधिसूचनाओं के आधार पर वसूली पर रोक लगाई जाए और यदि गलत तरीके से वसूली हुई है, तो 7 प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड का आदेश दिया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और पटना नगर निगम को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया है.

23 नवंबर को होगी सुनवाई

याचिकाकर्ताओं को उसके बाद दो सप्ताह में प्रति-हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर, 2026 को होगी. राज्य की ओर से महाधिवक्ता एस.डी. संजय और पटना नगर निगम की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रसून सिन्हा उपस्थित थे.

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