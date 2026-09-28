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मनमाना टैक्स वसूली पर पटना HC ने बिहार सरकार और PMC की लगायी क्लास

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर मनमाना टैक्स लगाने और आम आवासीय घरों पर भारी-भरकम टैक्स थोपने के आरोप वाली याचिका पर राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विनय कुमार व अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई की.