'बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध कारोबार बढ़ रहा..' कानून के क्रियान्वयन पर HC की गंभीर टिप्पणी

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने गोपालगंज के विशंभरपुर थाना के कांड संख्या 25/2025 में दर्ज अवैध शराब मामले में 19 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने कृपा साहनी की याचिका पर सुनवाई की.

शराबबंदी कानून क्रियान्वयन पर HC की टिप्पणी : अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य में शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि कहा कि शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबार बढ़ रहा है. 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसकी चपेट में हैं.

मोटरसाइकिल से बरामद हुई थी शराब : मिथाइल अल्कोहल युक्त जहरीली शराब के घातक प्रभावों का उल्लेख करते हुए अदालत ने इसे गंभीर सामाजिक संकट बताया. प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 55.800 लीटर अवैध शराब बरामद की थी.

हाई कोर्ट ने दी जमानत : वाहन आरोपी के नाम से पंजीकृत है. जब्ती सूची के अनुसार बाइक मटिहानिया पुल के पास लावारिस हालत में मिली और चौकीदार के बयान पर आरोपी का नाम सामने आया. बचाव पक्ष ने कहा कि घटना के समय आरोपी मौके पर नहीं था और सह-आरोपी वाहन चला रहा था. राज्य ने जमानत का विरोध किया.

मुख्य सचिव को हाई कोर्ट का निर्देश : अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि युवाओं के पुनर्वास हेतु ठोस कदम उठाए जाएं और संविधान के अनुच्छेद 47 की भावना के अनुरूप कार्य हो. हाई कोर्ट ने आरोपी को चार सप्ताह में समर्पण की शर्त पर 10 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी.