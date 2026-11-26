सीधे पुनर्विचार का रास्ता नहीं खोला जा सकता, जमीन के दाखिल-खारिज पर पटना हाईकोर्ट का फैसला
Patna High Court: पटना उच्च न्यायालय ने भूमि के म्यूटेशन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : November 26, 2026 at 6:42 PM IST
पटना: गुरुवार को लैंड म्यूटेशन से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े एक अहम मामले में सख्त और स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि किसी दाखिल-खारिज के आवेदन को पहले ही खारिज किया जा चुका है तो खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दिए या रिकॉर्ड पर रखे बिना अंचलाधिकारी को उस पर दोबारा विचार करने का निर्देश देना, कानून द्वारा तय वैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल देने के समान है.
जमीन दाखिल खारिज पर अहम टिप्पणी
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि खारिज हो चुके म्यूटेशन आवेदन पर बिना मूल अस्वीकृति आदेश को चुनौती दिए पुनर्विचार का निर्देश देना बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के तहत वैधानिक प्राधिकारियों को मिले अधिकारों का अतिक्रमण है.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, 'जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों में तय कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों की सीमाओं का पालन बेहद जरूरी है.'
सीधे पुनर्विचार का रास्ता नहीं खोला जा सकता
अदालत ने कहा कि यदि दाखिल-खारिज की अर्जी खारिज होती है, तो संबंधित आदेश को सही कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दिए बिना सीधे पुनर्विचार का रास्ता नहीं खोला जा सकता. बिहार में जमीन से जुड़े विवादों और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को लेकर यह व्यवस्था काफी मायने रखती है.
कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से यह साफ होता है कि वैधानिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आदेश जारी नहीं किया जा सकता. ये पटना हाईकोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि खारिज म्यूटेशन आवेदन को बिना चुनौती दिए दोबारा विचार करने का आदेश देना कानून के अधिकार क्षेत्र में दखल है.
ये भी पढ़ें: खासमहल जमीन विवाद में HC का अहम फैसला, 'पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त होने पर प्रतिनिधि नहीं कर सकता पैरवी'