ETV Bharat / state

सीधे पुनर्विचार का रास्ता नहीं खोला जा सकता, जमीन के दाखिल-खारिज पर पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: गुरुवार को लैंड म्यूटेशन से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े एक अहम मामले में सख्त और स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि किसी दाखिल-खारिज के आवेदन को पहले ही खारिज किया जा चुका है तो खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दिए या रिकॉर्ड पर रखे बिना अंचलाधिकारी को उस पर दोबारा विचार करने का निर्देश देना, कानून द्वारा तय वैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल देने के समान है.

जमीन दाखिल खारिज पर अहम टिप्पणी

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि खारिज हो चुके म्यूटेशन आवेदन पर बिना मूल अस्वीकृति आदेश को चुनौती दिए पुनर्विचार का निर्देश देना बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के तहत वैधानिक प्राधिकारियों को मिले अधिकारों का अतिक्रमण है.