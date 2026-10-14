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पटना हाईकोर्ट के वकीलों का विरोध प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

अधिवक्ताओं ने भी की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग