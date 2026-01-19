ETV Bharat / state

एक दिन में 510 केस की सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के जज आरपी मिश्रा के नाम रिकॉर्ड

पटना हाईकोर्ट में एक दिन में 510 जमानत मामलों का निपटारा, जानिए कैसे बना रिकॉर्ड.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 10:55 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट में सोमवार को रिकॉर्ड केसों पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरपी मिश्रा की एकलपीठ ने शराबबंदी कानूसे सम्बंधित 510 केसों पर सुनवाई कर हाईकोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया.

टूट गया पुराना रिकॉर्ड, एक दिन में 510 केस की सुनवाई : पटना हाईकोर्ट के इतिहास में अब तक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में केसों पर सुनवाई नहीं हुई थी. इसके पूर्व पांच सौ से कम केसों पर सुनवाई होने का रिकॉर्ड हैं. सोमवार को जस्टिस आरपी मिश्रा के कोर्ट में 510 केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

475 केसों का ऑन द स्पॉट निपटारा : सभी केसों को सुनवाई के लिए पुकार किया गया. जिस केस में वकील नहीं आये, उस केस को अगले दिन के लिए रखने का आदेश जारी किया गया. जिस केस में अधिवक्ता उपस्थित हुए उन सभी केसों पर सुनवाई कर 475 केसों को निष्पादित किया गया.

अदालत में केसों के निष्पादन में राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) चौबे जवाहर, रेणु कुमारी और नित्या नंद तिवारी का बड़ा योगदान रहा. एपीपी मोटी मोटी केस डायरी को पढ़ कर कोर्ट को अभियुक्तों के बारे में पूरी जानकारी दी. उसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया.

सरकारी पक्ष की मुस्तैदी दिखी : अभियोजन पक्ष ने कहा कि, ''केसों की सुनवाई के दौरान केस डायरी, केस से जुड़े तथ्य और क्राइम हिस्ट्री के एक-एक पहलू को जांचा गया, जिससे अदालत को जल्द फैसला लेने में मदद मिली.''

पटना हाईकोर्ट की इस रिकॉर्ड सुनवाई की हर तरफ सराहना की जा रही है. जज आरपी मिश्रा ने 510 केसों पर सुनवाई कर एक तरफ जहां पक्षकारों को राहत दी, वहीं अन्य जज के लिए मिसाल पेश की. इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा,

