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ध्वनि प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट की सख्ती, पुलिस अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

पटना: ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोर्ट आदेशों के पालन में असफल रहने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. याचिकाकर्ता सुरेंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रॉय ने स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा दायर असंतोषजनक कार्रवाईयों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की.

ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट गंभीर: वरिष्ठ अधिवक्ता अजय इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए, जबकि सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने राज्य का पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने बुद्धा कॉलोनी, पोठिया (कटिहार) और राजीव नगर के थाना प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों में बड़ी खामियों की ओर इशारा किया.

ठोस कदम उठाने का निर्देश: पोठिया (कटिहार) के थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. हालांकि राज्य के वकील प्रशांत प्रताप ने पीठ को आश्वासन दिया कि पोठिया के थाना प्रभारी अदालत के आदेशों का सौ प्रतिशत पालन करेंगे, फिर भी कोर्ट ने अधिकारी को सभी मैरिज हॉलों से लिखित वचनबद्धता लेने और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया.

अदालत ने बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी द्वारा दायर हलफनामे पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और नोट किया कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मैरिज हॉलों से अंडरटेकिंग नहीं ली गई थी.