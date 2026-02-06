ETV Bharat / state

'ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए थाना प्रभारियों को आदेश दें', SSP को HC का निर्देश

पटना: ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने अहम आदेश दिया है. शुक्रवार को अदालत ने पटना एसएसपी को निर्देश दिया कि वे सभी थाना प्रभारियों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने का आदेश दें. सुरेंद्र प्रसाद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रॉय ने ये आदेश दिया है. पटना एसएसपी को निर्देश: हाईकोर्ट ने एसएसपी (पटना) को ये निर्देश दिया कि वे राजधानी के सभी थानों के थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करें कि 'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000' का सख्ती से पालन किया जाए. इस ​नियम के मुख्य बिंदु ​और उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकना है. रात में लाउडस्पीकर पर रोक: इसके तहत ​रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है. साथ ही ​दूसरों को असुविधा पहुंचाने वाले संगीत या शोर पर रोक है. पटना शहर में टेम्पो और ई-रिक्शा वाले बहुत तेज आवाज में भद्दे गाने बजाते हैं. इससे यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों को काफी असुविधा होती है. ध्वनि प्रदूषण से बहुत परेशानी: पटना हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ​रात के समय पटाखे फोड़ने पर भी पाबंदी है. इससे नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत परेशानी होती है. इस पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है. इसके साथ ही निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि प्रणाली (साउंड सिस्टम) के उपयोग पर भी रोक है. यह शादी-ब्याह, मूर्ति विसर्जन और कई अन्य अवसरों पर ऐसे साउंड सिस्टम का उपयोग होता है, जिसे सख्ती से रोकने की जरूरत है. सरकारी वकील ने क्या कहा?: सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने पीरबहोर, गोपालपुर, कदमकुआं और अन्य थानों की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. ​अब नागरिक इस तरह की शिकायत होने पर 112 नंबर पर डायल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ​