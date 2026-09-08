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वैशाली से दो युवकों को उठाकर ले गई थी पुलिस, कर्नाटक सरकार, CS और DGP को हाईकोर्ट का नोटिस

पटना हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

Patna HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 2:07 PM IST

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पटना: ​बिहार के वैशाली जिले से दो युवक आलोक उर्फ अंबानी और अमन कुमार को बिना किसी स्थानीय सूचना या कोर्ट अनुमति के उठाए जाने के मामले में ​पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कर्नाटक सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है.

कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार, वहां के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. ये मामला ​12 अगस्त 2026 का है.

क्या है मामला?
आरोप है कि कर्नाटक पुलिस की टीम वैशाली जिले के दामोदरपुर आई और दो युवकों (आलोक उर्फ अंबानी और अमन कुमार) को हिरासत में लेकर कर्नाटक चली गई. कर्नाटक के बीदर में हुई 98 लाख रुपये की नकदी लूट मामले में ये कार्रवाई की गई थी. याचिकाकर्ता ने कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

'कानूनी प्रक्रिया का हुआ उल्लंघन'
याचिकाकर्ता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस ने न तो स्थानीय थाने को इस गिरफ्तारी की सूचना दी और न ही क्षेत्रीय सक्षम अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल की. ​पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और तय कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किया है.

हाईकोर्ट ने बिहार और कर्नाटक के जिम्मेदार अधिकारियों से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि दोनों सरकारें हलफनामा में बताएं कि युवकों को किस आधार और प्रक्रिया के तहत उठाया गया, वे फिलहाल कहां हैं और क्या किसी अदालती प्रक्रिया का पालन किया गया था?

16 सितंबर को अगली सुनवाई
कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ-साथ आधिकारिक ईमेल के जरिए भी नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है.

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कर्नाटक पुलिस को नोटिस
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