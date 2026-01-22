ETV Bharat / state

पटना HC ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर 5 हजार का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने डीएम को जिम्मेवार अधिकारी से राशि वसूलने का आदेश दिया. पढ़ें

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 40 दिनों की देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्यवाही नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि ये सरकारी अधिकारियों के संवेदनहीनता को भी दिखाता है.

अपील दायर करने में देरी का मामला : कोर्ट के समक्ष दायर अंतरिम आवेदन में अपील दायर करने में हुए 40 दिनों के हुए विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने पाया कि सम्बन्धित अधिकारी ने प्रारंभिक स्तर पर ही 72 दिनों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. साथ ही कोर्ट ने ये भी पाया कि अपील का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी हलफनामा दायर करने में महीने से ज्यादा वक्त लगाया.

अधिकारियों की लापरवाही गंभीर चिंता की बात : कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीमावधि जैसे महत्वपूर्ण मामले में अधिकारियों की लापरवाही गंभीर चिंता की बात है. हालांकि कि ये दोषमुक्ति से जुड़ा मामला था, इसीलिए कोर्ट ने पांच हजार रुपए का दंड लगा कर विलम्ब के लिए क्षमा कर दिया. कोर्ट ने इस धनराशि को पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश : इसके साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में जिला कोर्ट के निर्णयों को अपलोड करते समय अनिवार्य रूप से तारीख अंकित किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता आये. साथ पटना हाईकोर्ट के ई समिति को भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, पटना सिविल कोर्ट ने एक मामले में किसी व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया. इसको चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी. एडवोकेट जनरल ने अपना मंतव्य राज्य सरकार को दे दिया. जब ये मामला पटना डीएम कार्यालय पहुंचा, तो अपील करने में वहां विलंब हुआ. उच्च न्यायालय ने इसपर सख्त रुख अपनाते हुए पटना डीएम को जिम्मेवार अधिकारी की जांच कर कार्रवाई करने व उससे ही पैसा वसूलने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें :-

पटना HC ने DSP के खिलाफ सुनाए गए फैसले को किया निरस्त

'अपने विवेक से करें जमानत संबंधी मामलों का निपटारा', जजों को HC के चीफ जस्टिस का अहम निर्देश

TAGGED:

FINE ON BIHAR GOVERNMENT
पटना हाईकोर्ट
बिहार सरकार पर जुर्माना
BIHAR NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.