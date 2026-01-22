ETV Bharat / state

पटना HC ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 40 दिनों की देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्यवाही नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि ये सरकारी अधिकारियों के संवेदनहीनता को भी दिखाता है.

अपील दायर करने में देरी का मामला : कोर्ट के समक्ष दायर अंतरिम आवेदन में अपील दायर करने में हुए 40 दिनों के हुए विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने पाया कि सम्बन्धित अधिकारी ने प्रारंभिक स्तर पर ही 72 दिनों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. साथ ही कोर्ट ने ये भी पाया कि अपील का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी हलफनामा दायर करने में महीने से ज्यादा वक्त लगाया.

अधिकारियों की लापरवाही गंभीर चिंता की बात : कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीमावधि जैसे महत्वपूर्ण मामले में अधिकारियों की लापरवाही गंभीर चिंता की बात है. हालांकि कि ये दोषमुक्ति से जुड़ा मामला था, इसीलिए कोर्ट ने पांच हजार रुपए का दंड लगा कर विलम्ब के लिए क्षमा कर दिया. कोर्ट ने इस धनराशि को पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया.