पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बीसीसी कानून की धारा 3 के तहत डीएम के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने सरकार को एक माह के भीतर सरकार को जुर्माना राशि आवेदक को देने का आदेश दिया. साथ ही बेवजह मुकदमेबाजी करने को लेकर दस हजार रुपये बतौर खर्चा देने का आदेश दिया.

बिहार सरकार पर लगा जुर्माना : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने सहरसा के राकेश कुमार यादव उर्फ राकेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि सहरसा डीएम ने आवेदक को बीसीसी कानून के तहत प्रत्येक दिन दो बार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया. उनका कहना था कि आवेदक के घर से पुलिस स्टेशन करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं.

क्या है पूरा मामला? : कोर्ट ने कहा कि क्या डीएम ने कानूनी रूप से ऐसा आदेश पारित किया है. इस पर सरकारी वकील किंकर कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीसीसी कानून के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि एक दिन में केवल एक बार पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदेश दिया जा सकता हैं.

DM हुए उपस्थित : वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हाजिर डीएम ने बताया कि सहरसा के पूर्व डीएम ने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य वह ध्यान रखेंगे कि ऐसा आदेश पारित नहीं हो सकें. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के दायित्व के तहत एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते मूक दर्शक नहीं बना रह सकता. जहां कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है.