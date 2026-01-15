ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, शराबबंदी से जुड़ा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने शराब की बरामदगी के दो साल बाद आवासीय मकान को मनमाने ढंग से सील करने के लिए राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर 50 हजार का हर्जाना लगाया है. जस्टिस अरुण कुमार झा ने नीलम कुमारी अपराधिक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया.

7 साल पहले मारा गया था रेड : नीलम के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के स्वामित्व में जहानाबाद के हनुमान नगर में स्थित एक आवासीय मकान है, जिसका दाखिल खारिज भी सरकारी राजस्व अभिलेख में याचिकाकर्ता के नाम पर ही हुआ है. 6 अक्टूबर 2019 को निकम के मकान पर पुलिस ने छापा मारकर उनके बेटे के पास से साढ़े 8 लीटर विदेशी शराब बरामद किया था. जहानाबाद थाने में केस भी दर्ज हुआ, जिसके अनुसंधान में नीलम की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी.

4 साल से मकान सील : दो साल बाद 31 जनवरी 2022 को अचानक पुलिस ने नीलम के मकान पर ताला लगा कर उसे सील कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दिया कि किसी मकान या परिसर में शराब की बरामदगी पर यदि उस शराबबंदी से जुड़े अपराध में उक्त मकान या परिसर के मालिक की यदि कोई संलिप्तता नहीं है, तो उस मकान या परिसर को सील या राज्यसात नहीं किया जा सकता.