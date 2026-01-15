ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, शराबबंदी से जुड़ा मामला

पटना उच्च न्यायालन ने शराबबंदी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें खबर

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने शराब की बरामदगी के दो साल बाद आवासीय मकान को मनमाने ढंग से सील करने के लिए राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर 50 हजार का हर्जाना लगाया है. जस्टिस अरुण कुमार झा ने नीलम कुमारी अपराधिक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया.

7 साल पहले मारा गया था रेड : नीलम के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के स्वामित्व में जहानाबाद के हनुमान नगर में स्थित एक आवासीय मकान है, जिसका दाखिल खारिज भी सरकारी राजस्व अभिलेख में याचिकाकर्ता के नाम पर ही हुआ है. 6 अक्टूबर 2019 को निकम के मकान पर पुलिस ने छापा मारकर उनके बेटे के पास से साढ़े 8 लीटर विदेशी शराब बरामद किया था. जहानाबाद थाने में केस भी दर्ज हुआ, जिसके अनुसंधान में नीलम की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी.

4 साल से मकान सील : दो साल बाद 31 जनवरी 2022 को अचानक पुलिस ने नीलम के मकान पर ताला लगा कर उसे सील कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दिया कि किसी मकान या परिसर में शराब की बरामदगी पर यदि उस शराबबंदी से जुड़े अपराध में उक्त मकान या परिसर के मालिक की यदि कोई संलिप्तता नहीं है, तो उस मकान या परिसर को सील या राज्यसात नहीं किया जा सकता.

उच्च न्यायालय ने क्या कहा? : कोर्ट ने भी कहा कि शराब बरामदगी के दो साल बाद शराबबंदी कानून का प्रयोग कर मकान को सील करना किसी कानून में नहीं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के मकान को शीघ्र रिलीज करने का आदेश दिया.

2016 से शराबबंदी : दरअसल, बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबबंदी है. कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है. कई केस न्यायालय में पेंडिंग है. अक्सर मामले में अदालत महत्पूर्ण फैसला सुनाती रही है.

TAGGED:

बिहार में शराबबंदी
पटना हाईकोर्ट
BIHAR NEWS
PATNA NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.