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बिहार में मानसिक रोगियों के इलाज की कैसी है व्यवस्था? हाईकोर्ट में तीन हफ्ते बाद होगी अहम सुनवाई

बिहार में मानसिक रूप से बीमार मरीजों की हालत और इलाज की क्या स्थिति है, इस पर पटना हाईकोर्ट में तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 6:50 PM IST

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पटना: राज्य के मानसिक रोगियों की हालत और उनके इलाज से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है. पटना उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की थी.

सरकार ने मांगी थी रिपोर्ट: कोर्ट ने राज्य सरकार को 23 जून 2026 को इस मामले में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि केवल कागजी योजना बनाना काफी नहीं है. उसके साथ-साथ असर भी जमीन पर दिखना चाहिए.

Patna High Court
चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय (ETV Bharat)

अदालत ने मानसिक रोगियों की हालत, उनकी बढ़ती संख्या और बेसहारा मानसिक रोगग्रस्त लोगों को सड़कों पर घूमते रहने पर भी सख्त रुख अपनाया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रोगियों की दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा.

भोजन और दवाओं पर पर जानकारी: पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इन मनोरोगियों के भोजन और दवाओं पर 1 अक्टूबर 2025 से खर्च किया जा रहा है. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सम्बध्द विज्ञान संस्थान द्वारा 144 किस्म की दवाओं को मुफ्त देने संबंधी अधिसूचना दिसम्बर 2025 में जारी किया गया था.

हाईकोर्ट को बताया गया था कि आउटडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है. 2023-24 में 15.5 नए मरीज आए, वहीं 2024-25 में इनकी संख्या बीस हजार से अधिक हो गई. वर्तमान संस्थान में 180 बेड हैं. इनमें 100 बेड पुरुषों, 60 महिलाओं और 20 कैदियों के लिए रखा गया हैं. इन्हे बढ़ाने की योजना भी है.

टेलीमार्केटिंग हेल्पलाइन से भी सहायता की जाती है. 2022 से लगभग 36 हजार लोगों ने फोन कर लाभ उठाया था. इन मानसिक रोगियो को प्रशासन और पुलिस की सहायता से पिछले पांच छह सालों में काफी संख्या में घर पहुंचाया गया था. 2019-2025 के बीच 100 से अधिक महिला-पुरुषों को उनके घर भेजा गया. 2026 में कई मनोरोगियों को सफल इलाज के बाद उन्हें घर भेजा गया.

तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई: कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी भी सड़को पर घूमने बाले मनोरोगियों की सूचना चौबीस घंटे चलने टाल फ्री नम्बर पर दे, ताकि उनकी सहायता हो सके. पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई मे देने का निर्देश दिया था. अब तीन सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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