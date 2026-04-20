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HC ने बिहार में मानसिक रोगियों की हालत पर मांगा जवाब; 8 मई तक हलफनामा देने का निर्देश

राज्य में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सरकार से अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 8:39 PM IST

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पटना: बिहार में मानसिक बीमारियों के बढ़ते आंकड़ों और सड़कों पर बेसहारा घूमते मरीजों को लेकर पटना हाईकोर्ट एक्शन में है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया. साफ-साफ कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तैयारियां फाइलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. सोमवार को कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि 8 मई 2026 तक अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करें.

दवाओं और भोजन पर सरकार का दावा: सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं. 1 अक्टूबर 2025 से मरीजों के मुफ्त भोजन के लिए प्रति दिन 182.32 रुपये का भुगतान हो रहा है. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (BIMHAS) में मरीजों को 144 किस्म की दवाएं मुफ्त दी जा रही. इसके लिए दिसंबर 2025 में ही बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था.

आंकड़ों में सुधार, पर चुनौतियां बरकरार: अस्पताल के रिकॉर्ड्स के अनुसार ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. साल 2023-24 में जहां 15.5 हजार नए मरीज आए थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या 20,677 तक पहुंच गयी. अच्छी बात है कि दोबारा चेकअप कराने वाले मरीजों की संख्या लगभग उतनी ही है. 'टेलीमानस' हेल्पलाइन भी मददगार साबित हो रही है. जहां 2022 से अब तक 36 हजार से ज्यादा लोगों ने फोन पर सलाह ली है.

अपनों की घर वापसी: पूरी रिपोर्ट में सबसे भावुक हिस्सा मरीजों का पुनर्वास है. पिछले 5-6 सालों में पुलिस और प्रशासन की मदद से दर्जनों ऐसे मरीजों को उनके घर पहुंचाया गया, जो रास्ता भटक गए थे या बिछड़ गए थे. 2019 से लेकर 2025 तक 100 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष अपने घर पहुंचे. साल 2026 में भी तक 5 मरीजों को सफल इलाज के बाद घर भेजा गया.

भविष्य की तैयारी: वर्तमान में संस्थान में 180 बेड की क्षमता है, जिसमें 100 पुरुष, 60 महिला और 20 कैदी वार्ड है. हालांकि, मरीजों के बढ़ते लोड को देखते हुए इन्हें बढ़ाने की योजना है. कोर्ट ने कहा है कि आम लोग सड़कों पर दिखने वाले मानसिक रोगियों की सूचना 24x7 उपलब्ध टोल-फ्री नंबर पर दें, ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके. अब सबकी नजर 11 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर है. इस दिन सरकार को अपनी कार्ययोजना बतानी होगी.

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