बिहार के ब्रिटिशकालीन नहर का अस्तित्व खतरे में, 11 KM लंबी रामरेखा घाट नहर से अतिक्रमण हटाने पर सुनवाई टली
मोतीपुर झील के रामरेखा घाट सिमरा के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. पढ़ें
Published : April 23, 2026 at 7:39 PM IST
पटना: उच्च न्यायालय पटना में मोतिहारी शहर के मोतीझील को बूढ़ी गंडक नदी को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई है. दरअसल ब्रिटिशकालीन नहर रामरेखा घाट सिमरा को जोड़ता है, इसके दोनों ओर हुए अतिक्रमण हटाए जाने पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गयी है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ द्वारा भारतीय न्यायप्रिय नागरिक परिषद की जनहित याचिका की सुनवाई की जा रही है.
रामरेखा घाट सिमरा पर अतिक्रमण पर सुनवाई: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.
इसकी लम्बाई लगभग 11 KM: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया था कि मोतिहारी शहर के मोतीझील को बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित रामरेखा घाट, सिमरा से जोड़ता है. इसकी लम्बाई लगभग ग्यारह किलोमीटर है.
मोतिहारी की लाइफलाइन है मोतीझील: मोतीझील, शहर की जीवनरेखा भी कहा जाता है. इससे मोतिहारी शहर को पेय जल मिलता है. साथ ही बाढ़ के समय ये नहर इस शहर को बाढ़ से बचाता है.
DM को लिखा गया था पत्र: अधिवक्ता विकास पंकज ने बताया था कि 24 दिसंबर,2022 को कार्यपालक अभियंता,तिरहुत कैनाल डिवीज़न ,मोतिहारी ने इस सम्बन्ध में पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें नहर को बाढ़ के समय उपयोगी और मोतीझील को रिचार्ज करने का वैकल्पिक स्रोत बताया गया था.
लोगों को हो रही परेशानी: उन्होंने कोर्ट को बताया था, जिलाधिकारी,पूर्वी चम्पारण ने इसके जांच के लिए एक कमिटी गठित की और जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि काफी बैठकें हुई,लेकिन अबतक कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं दिया गया है. इससे मोतिहारी शहर के नागरिकों को काफी कष्ट और असुविधा हो रही है.
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