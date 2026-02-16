ETV Bharat / state

केवल परिसर में शराब बरामद होने पर संपत्ति सील या जब्त नहीं की जा सकती - पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने जमीन पर शराब मिलने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और संबंधित विभाग को फटकार लगाकर सख्त निर्देश दिया है-

ETV Bharat
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 16, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि केवल परिसर से शराब बरामद होने के आधार पर संपत्ति सील या जब्त नहीं की जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के भंडारण में परिसर स्वामी की प्रत्यक्ष संलिप्तता या मिलीभगत सिद्ध होना अनिवार्य है. जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने दयामंती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से संबंधित जब्ती कार्यवाही रद्द कर दी.

चंद लीटर शराब मिलने पर जमीन की हुई थी जब्ती : ये मामला नवादा उत्पाद थाना कांड संख्या 873/2024 से जुड़ा है. 13 दिसंबर, 2024 को दो आरोपितों के पास से 1.500 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई थी, साथ ही 2.625 लीटर शराब याचिकाकर्ता की घेराबंदी वाली जमीन पर कचरे में छिपी बोरी से मिली थी. जिसे प्रशासन ने सील कर जब्ती वाद शुरू कर दिया था.

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में रखी दलील : प्रशासन के इसी मामले के बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार अदालत में दलील दी कि न तो उन्हें अभियुक्त बनाया गया है और न ही आरोपितों से उनका संबंध है. ऐसे में जमीन को सील करना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है.

अदालत ने लगाई फटकार : दोनों तरफ से सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट को सरकारी पक्ष जमीन से जुड़ी संलिप्तता का प्रमाण पेश नहीं कर सका ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के संपत्ति को सील करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन है. अदालत ने फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिए हैं.

2 हफ्ते में डि-सील करने का निर्देश : पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्देश देते हुए कहा है कि जमीन मालिक का कोई सीधा संबंध सिद्ध न होने की स्थिति में बिना ठोस साक्ष्य के जमीन को सील करना कानून का उल्लंघन है. ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर जमीन को डि-सील किया जाय.

बिहार में शराबबंदी कानून के बाद अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. कोर्ट ने इससे पहले इस तरह के कई मामलों का निपटारा किया था. इस केस में भी कोर्ट ने बिना ठोस सबूत के चलते कार्रवाई करने के कारण याचिकाकर्ता को राहत देने का काम किया है.

ये भी पढ़ें- शराबबंदी कानून पर फंस गई बिहार पुलिस! पटना हाई कोर्ट ने ठोका जुर्माना

TAGGED:

बिहार में शराबबंदी कानून
पटना हाईकोर्ट
NAWADA PROPERTY SEALED CASE
LIQUOR BAN LAW IN BIHAR
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.