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कहीं आप भी तो नहीं आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? पढ़ लें ये खबर

पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार को लेकर पहुंची याचिकाओं पर नाराजगी जताई और संबंधित UID विभाग को निपटारे का निर्देश दिया.

Patna High Court
आधार कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 8:06 PM IST

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पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार से जुड़ी बढ़ती याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ के समक्ष प्रशांत रजक की याचिका पर सुनवाई की.

जन्मतिथि सुधार के लिए हाईकोर्ट में याचिका : याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने आधार में दर्ज जन्मतिथि 24.07.2008 को मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार 24.07.2007 करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया.

आधार से जुड़ा है मामला : केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के निदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें, जहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सुधार कर दिया जाएगा.

अदालत ने जताई नाराजगी: कोर्ट ने इसे 'खेदजनक स्थिति' बताते हुए कहा कि जब वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हों, तो अधिकारियों को स्वयं सुधार करना चाहिए, न कि लोगों को कोर्ट आने के लिए मजबूर करना चाहिए.

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश दिया : कोर्ट ने यूआईडी क्षेत्रीय ऑफिस पटना को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा जताई. अंत में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर संबंधित निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा.

ताकि कोर्ट का रुख न कर सकें पीड़ित : जब भी आधार पर जन्मतिथि का सुधार किया जाता है तो संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं. जिनमें हाईस्कूल का सर्टीफिकेट भी एक वैध प्रपत्र है. लेकिन इस तरह के मामले कोर्ट में आने के कारण कोर्ट ने UID को निपटाने का निर्देश दिया, ताकि लोग कोर्ट का रुख न कर सकें.

आधार कार्ड में ऑनलाइन सुधार कैसे करें:

  • सबसे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें.
  • 'My Aadhaar' सेक्शन में 'Update Your Aadhaar' के तहत 'Update Demographics Data Online' पर क्लिक करें.
  • 12-अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें.
  • विवरण चुनें जिसे अपडेट करना है (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि).
  • सही जानकारी भरें और आवश्यक सहायक दस्तावेज (जैसे आधार, पैन, आदि) अपलोड करें.
  • ₹75 का सेवा शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  • 30 सितंबर 2026 तक 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नि:शुल्क है.
  • आपको एक URN (Update Request Number) प्राप्त होगा, जिससे आप स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

आधार कार्ड में ऑफलाइन सुधार कैसे करें (बायोमेट्रिक्स व सभी सुधारों के लिए):

  • अपने नजदीक के आधार सेवा केंद्र पर जाएं.
  • आधार अपडेट/सुधार फॉर्म प्राप्त करें.
  • फॉर्म में सही विवरण भरें और संबंधित सहायक दस्तावेज संलग्न करें.
  • आधार कार्यकारी को फॉर्म जमा करें.
  • इसके बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट/आइरिस) करवाएं.
  • ₹75 का शुल्क देकर रसीद लें.

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