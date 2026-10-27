अस्पताल के कचरे पर पटना हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड और जिलों से मांगी पूरी रिपोर्ट
पटना हाईकोर्ट में राज्य के अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण न करने के मामले पर सुनवाई टल गई है. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 27, 2026 at 7:31 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों का कूड़ा कचरा को सही ढंग से निस्तारित नही किए जाने के मामले पर सुनवाई पुनः टल गई है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ इस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि लगभग सभी जिलों में इससे संबंधित कानून के अनुसार काम हो रहे हैं.
नहीं दायर हुआ हलफनामा
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की जा रही कार्रवाइयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुडडू बाबा ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद केवल दस जिलों से ही इस संदर्भ में रिपोर्ट आई थी. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया, लेकिन हलफनामा दायर नहीं किया था.
नियमों का खुला उल्लंघन
गुडडू बाबा ने बताया कि राज्य सरकार ने आज कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और राज्य में ऐसे कई छोटे-बड़े अस्पताल व नर्सिंग होम हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं. इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. अस्पतालों के कूड़े-कचरे को इधर-उधर मनमाने ढंग से निस्तारित कर दिया जाता है.
20 नवंबर को सुनवाई होगी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जिला के डीएम से इस तरह के अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बताने को कहा था कि ऐसे कितने अस्पतालों को नोटिस देकर क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने सभी बचे जिलों व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 नवंबर, 2026 को होगी.
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