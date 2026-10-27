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अस्पताल के कचरे पर पटना हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड और जिलों से मांगी पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों का कूड़ा कचरा को सही ढंग से निस्तारित नही किए जाने के मामले पर सुनवाई पुनः टल गई है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ इस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि लगभग सभी जिलों में इससे संबंधित कानून के अनुसार काम हो रहे हैं.

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