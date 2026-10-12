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बिना पक्ष जाने 'ठेकेदार' को ब्लैकलिस्ट या कार्रवाई असंवैधानिक, बिहार सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

पटना हाई कोर्ट ने PHED विभाग को दिया झटका ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'हर घर नल का जल' में हुई मनमानी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने सरकार को झटका देते हुए पीड़ित पक्ष को राहत दी है.

कोर्ट ने PHED विभाग को दिया झटका