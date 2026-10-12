बिना पक्ष जाने 'ठेकेदार' को ब्लैकलिस्ट या कार्रवाई असंवैधानिक, बिहार सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
बिहार में हर-घर-नल का जल योजना में मनमानी पर पटना हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया और ठेकेदार का बकाया देने का निर्देश दिया. रिपोर्ट- अमित वर्मा
Published : October 12, 2026 at 2:50 PM IST
पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'हर घर नल का जल' में हुई मनमानी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने सरकार को झटका देते हुए पीड़ित पक्ष को राहत दी है.
कोर्ट ने PHED विभाग को दिया झटका
हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एक ठेकेदार के खिलाफ बिना किसी नोटिस के तानाशाही तरीके से 57 अनुबंधों को रद्द करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध करार दिया है. कोर्ट ने सरकार के इस कदम को प्रशासनिक मनमानी बताते हुए आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही ठेकेदार का रुके हुए बकायों का भुगतान दो महीने के भीतर ब्याज सहित देने का सख्त निर्देश दिया है.
पीएचईडी विभाग की कार्रवाई एकतरफा-HC
कोर्ट ने माना कि विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना एकतरफा कार्रवाई की, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है. कोर्ट ने इसे जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताया. विभाग ने बैंक गारंटी या सुरक्षा राशि को अमान्य बताकर बिना सोचे-समझे 57 एग्रीमेंट एक झटके में रद्द कर दिए. साथ ही ठेकेदार पर धोखाधड़ी का तमगा लगाने की कोशिश की.
'बिना पक्ष जानें कार्रवाई असंवैधानिक'
काम पूरा होने के बावजूद विभाग ने भुगतान रोका. अररिया और फारबिसगंज ब्लॉक में 'हर घर नल का जल' और मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने और विभाग द्वारा स्वयं संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद अधिकारियों ने भुगतान रोक रखा था. जस्टिस गिरिजेश कुमार की एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कागजों में कमियां मिलने मात्र से किसी पर सीधे धोखाधड़ी का आरोप मढ़कर, बिना सुनवाई के उसका पक्ष जाने बिना, गला घोंट देना असंवैधानिक है.
'ठेकेदार पर की गई कार्रवाई अस्वीकार्य'
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने और हाल के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक या व्यापारी के अधिकारों को कुचलने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि दस्तावेज संदेहास्पद थे, तो विभाग को पहले से उसकी जांच करनी चाहिए थी. केवल बाद में उंगली उठाकर अपनी प्रशासनिक चूक को छिपाना और ठेकेदार को बिना नोटिस सजा देना अस्वीकार्य है.
'सेवाएं ली तो भुगतान भी करना होगा..'
हाईकोर्ट ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 का हवाला देते हुए कहा कि जब सरकार ने ठेकेदार से काम ले लिया है और उसकी सेवाएं तथा सुविधाएं अपना ली हैं, तो सरकार अनुचित लाभ नहीं उठा सकती. काम का भुगतान करना विभाग की कानूनी बाध्यता है. कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ठेकेदार मेसर्स एन एस इंटरप्राइजेज का बकाया 1,85,98,200 रुपये का भुगतान अगले दो महीनों के भीतर ब्याज सहित किया जाए.
सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम
हाईकोर्ट ने विभाग के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके तहत अनुबंध खत्म किए गए थे और ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई थी. हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि विभाग को दस्तावेजों या बैंक गारंटी को लेकर कोई संदेह है भी, तो वह कानून के दायरे में रहकर, उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए नए सिरे से जांच करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी.
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