5 साल पुराने रिंकू हत्याकांड की जांच करेंगे IPS विकास वैभव, पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, जानिए
पटना हाई कोर्ट ने बेगूसराय की रिंकू कुमारी मौत मामले में पुलिस की 'आत्महत्या' थ्योरी खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए.
Published : April 13, 2026 at 9:32 AM IST
पटना: पटना हाई कोर्ट ने पांच साल पहले बेगूसराय जिले में रिंकू हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया है. मामले में कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां पाई और एसआईटी जांच गठित कर वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव को जांच करने का निर्देश दिया है. मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था. अब कोर्ट के निर्देश के बाद परिवार को फिर से न्याय की उम्मीद जगी है.
IPS विकास वैभव को रिंकू हत्याकांड की जांच : जस्टिस संदीप कुमार ने तेजस्विनी कुमारी की अपराधिक रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया. साथ ही न्यायालय ने कहा कि, ''उक्त हत्याकांड की दोबारा जांच बिहार पुलिस में नियुक्त महानिरीक्षक विकास वैभव के अधीन गठित अनुसंधान टीम द्वारा जांच की जाए.''
क्या था पूरा मामला? : बिहार के बेगूसराय जिले में पांच साल पहले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की एक कर्मी रिंकू कुमारी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत हुई थी. तेजस्विनी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की मां ने 15 लाख रुपए अपने पड़ोस के दो लोगों जमीन खरीदने के एवज में एडवांस दिया था.
अधिवक्ता ने कहा कि, ''उतनी भारी रकम प्राप्त करने के बाद दोनों पड़ोसियों ने बेइमानी कर जमीन बेचने से आनाकानी की. इस मामले में जब विवाद गहराया, मामले में पंचायत बैठी, जिनके दवाब पर दोनों अभियुक्त ने 4 अप्रैल, 2021 की तारीख को पूरी रकम स्कूल को लौटाने का वादा किया.''
इस बीच, जिस दिन राशि लौटानी थी, उसी तारीख को रिंकू सुबह स्कूल के लिए निकली, लेकिन दोपहर में उसका शव संदिग्ध अवस्था में स्कूल परिसर में मिला. मृतिका का शव धूल मिट्टी से सना हुआ था, उसके गर्दन में फांसी का फंदा अटका पड़ा था.
जांच के दौरान पुलिस ने क्या कहा था : मामले में पुलिस ने रिंकू हत्याकांड के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में उसके (रिंकू) पड़ोसियों को बतौर आरोपित नामित से करने से इंकार कर दिया. पुलिस ने कहा कि ''यदि अनुसंधान में कोई सबूत उनके खिलाफ मिला, तो उनके नाम जोड़ेंगे.''
पटना हाई कोर्ट का फैसला : तेजस्विनी के अधिवक्ता के मुताबिक, गलत दिशा में अनुसंधान को मोड़कर पुलिस ने इस हत्याकांड को आत्महत्या बताते हुए पुलिस प्रपत्र कोर्ट में सौंप दिया. जिसके बाद जस्टिस संदीप कुमार ने स्थानीय पुलिस के अनुसंधान में भारी गड़बड़ी पाते हुए कहा कि 'सही और निष्पक्ष अनुसंधान, निष्पक्ष मुकदमा चलाने के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है.''
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