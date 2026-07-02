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पटना हाईकोर्ट की पहल से बचा बिखरता रिश्ता, कोर्ट से ही पति के साथ ससुराल रवाना हुई पत्नी

पटना : आज के दौर में वैवाहिक रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूटने लगे हैं. कई मामलों में आपसी विवाद तलाक तक पहुंच जाता है, तो कहीं पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने तक से नहीं हिचकते. ऐसे समय में पटना हाईकोर्ट ने एक बिखरते रिश्ते को फिर से जोड़ने की मिसाल पेश की है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद समाप्त : पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गोलू और उसकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया. कोर्ट की समझाइश के बाद दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद पत्नी अदालत से ही मुस्कुराते हुए अपने पति, सास और ससुर के साथ ससुराल के लिए रवाना हो गई.

बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर थी याचिका : दरअसल, गोलू ने अपनी पत्नी को वापस साथ रखने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने की. इस मामले पर सुनवाई के दौरान दूल्हा-दुल्हन के साथ दोनों पक्षों के माता-पिता भी कोर्ट रूम में उपस्थित थे. जजों के समझाने के बाद दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो गए.