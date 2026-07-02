पटना हाईकोर्ट की पहल से बचा बिखरता रिश्ता, कोर्ट से ही पति के साथ ससुराल रवाना हुई पत्नी
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान जजों की समझाइश रंग लाई, दोनों परिवारों ने कोर्ट रूम में रिश्ते को दी मंजूरी-
Published : July 2, 2026 at 9:04 PM IST
पटना : आज के दौर में वैवाहिक रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूटने लगे हैं. कई मामलों में आपसी विवाद तलाक तक पहुंच जाता है, तो कहीं पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने तक से नहीं हिचकते. ऐसे समय में पटना हाईकोर्ट ने एक बिखरते रिश्ते को फिर से जोड़ने की मिसाल पेश की है.
पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद समाप्त : पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गोलू और उसकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया. कोर्ट की समझाइश के बाद दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद पत्नी अदालत से ही मुस्कुराते हुए अपने पति, सास और ससुर के साथ ससुराल के लिए रवाना हो गई.
बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर थी याचिका : दरअसल, गोलू ने अपनी पत्नी को वापस साथ रखने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने की. इस मामले पर सुनवाई के दौरान दूल्हा-दुल्हन के साथ दोनों पक्षों के माता-पिता भी कोर्ट रूम में उपस्थित थे. जजों के समझाने के बाद दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो गए.
कोर्ट में बनी सहमति : सभी पक्षों की आपसी सहमति और खुशी को देखते हुए कोर्ट ने गोलू की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निष्पादित कर दिया. इसके पहले कोर्ट के निर्देश पर सरकारी वकील सुनील कुमार मंडल और सहायक अधिवक्ता नीलम कुमारी ने लड़की और उसके माता पिता की ओर से, जबकि वकील अनुराग सिंह ने गोलू और उसके माता पिता को प्रस्तुत किया
जज के सामने माता-पिता ने वर वधु को दिया आशीर्वाद : कोर्ट ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से विवाह भी कर लिया है. दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहना चाहते हैं, इसलिए दोनों के माता पिता को भी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए. कोर्ट के समझाने के बाद दोनों के माता-पिता ने वर वधु को जजों के सामने ही आशीर्वाद दिया. लड़की कोर्ट से ही अपने पति और सास-ससुर के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई.
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