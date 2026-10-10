पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को झटका, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जमीन बैन मामले में रिपोर्ट तलब
ग्रीनफील्ड टाउनशिप के नाम पर जमीन खरीद-बिक्री रोक पर पटना हाईकोर्ट सख्त है. बिहार सरकार से जवाब तलब किया है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 10, 2026 at 9:17 AM IST
पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट ने 'ग्रीनफील्ड टाउनशिप' के नाम पर जमीनों की खरीद-बिक्री मामलें पर राज्य सरकार से जबाबतलब किया. बिहार सरकार की 'ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार ने सुनवाई की.
'जमीन बिक्री पर बैन'
याचिकाकर्ता बैद्यनाथ हाथी की याचिका पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता बसंत चौधरी और अरविंद कुमार ने कोर्ट में कहा कि बिना किसी विस्तृत जांच या जमीनी आकलन के ही अधिकारियों ने इस इलाके की जमीन बिक्री पर पूरी तरह बैन कर दिया है.
'जमीन मालिक नहीं बेच पा रहे जमीन'
आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की कठिनाई और भी बढ गई है. जमीन मालिक अपनी ही जमीन नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे वे अपनी वित्तीय और पारिवारिक जरूरतें पूरी करने में लाचार हो गए हैं. सीतामढ़ी में दस्तावेज लटके हुए हैं. जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर के कागजात सीतामढ़ी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा पड़े हैं, लेकिन काम ठप है.
किसानों की आजीविका पर संकट
किसानों की आजीविका पर संकट आ गया हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह पूरी जमीन उपजाऊ (खेती योग्य) है. जो किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं, इस एकतरफा फैसले से उनका भारी नुकसान हो रहा है.
हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब किया.हाई कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार से स्पष्ट पूछा है कि जिन लोगों ने जमीन ट्रांसफर के दस्तावेज सीतामढ़ी सब-रजिस्ट्रार के पास जमा किए हैं, उनके निपटारे के लिए क्या नियम/व्यवस्था तय की गई है.
12 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट में यह दलील दी गई कि सरकार की यह अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी सामाजिक प्रभाव और आम जनता के नुकसान को अनदेखा कर बनाई गई है, इसलिए इस पर दोबारा विचार होना चाहिए. राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले में पूरी जानकारी और निर्देश प्राप्त करके हाईकोर्ट के सामने रखें. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.
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