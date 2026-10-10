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पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को झटका, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जमीन बैन मामले में रिपोर्ट तलब

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट ने 'ग्रीनफील्ड टाउनशिप' के नाम पर जमीनों की खरीद-बिक्री मामलें पर राज्य सरकार से जबाबतलब किया. बिहार सरकार की 'ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार ने सुनवाई की.

'जमीन बिक्री पर बैन'