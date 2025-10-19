ETV Bharat / state

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा और संबद्धता का मिला अधिकार, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के विभिन्न निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इन याचिकाओं में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को सहायक नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.) और जनरल नर्सिंग मिडवाइफ (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने और संबद्धता प्रदान करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय को यह अधिकार वैधानिक रूप से प्राप्त है.

विश्वविद्यालय का वैधानिक अधिकार: जस्टिस हरीश कुमार ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि “बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021” के तहत गठित विश्वविद्यालय को पूरे बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सभी संस्थानों की परीक्षा आयोजित करने और संबद्धता प्रदान करने का अधिकार है. कोर्ट ने इस अधिनियम को सभी पूर्ववर्ती नियमों पर प्रभावी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा में एकरूपता और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है.

याचिकाकर्ताओं का तर्क: याचिकाकर्ता निजी नर्सिंग संस्थानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (BNRC) ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों की संबद्धता और परीक्षा आयोजित करने की प्राधिकृत संस्था है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की अनुसूची में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम शामिल नहीं है, इसलिए यह विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने का अधिकार नहीं रखता.

राज्य सरकार का पक्ष: राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के लागू होने के बाद नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल, फार्मेसी और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अधीन हैं. शाही ने सुप्रीम कोर्ट के नूतन कुमारी बनाम बिहार राज्य और कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग इंस्टिट्यूट्स बनाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय नर्सिंग परिषद को ए.एन.एम. कोर्स की मान्यता देने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राज्य सरकार के पास है.

कोर्ट का बड़ा फैसला: पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे बिहार में लागू होगा. यह नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा और संबद्धता के लिए सक्षम संस्था है. कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि याचिका लंबित रहने के कारण किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा. इस निर्देश ने छात्रों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी.