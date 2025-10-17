IAS संजीव हंस को बड़ी राहत, पटना हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जमानत
पटना हाईकोर्ट ने आईएएस संजीव हंस को पीएमएलए मामले में जमानत दी. ईडी का मामला साक्ष्यहीन और कमजोर पाया गया. पढ़ें पूरी खबर...
Published : October 17, 2025 at 9:56 AM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने स्पेशल ट्रायल (पीएमएलए) के तहत आईएएस अधिकारी संजीव हंस को जमानत प्रदान की है. जस्टिस चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को कमजोर और साक्ष्यहीन पाते हुए यह निर्णय लिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर संजीव हंस की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता.
ईडी का मामला कमजोर, प्रेडिकेट प्राथमिकी रद्द: हाईकोर्ट ने पाया कि ईडी का मामला गंभीर अधिकार क्षेत्रीय और साक्ष्यगत कमियों से ग्रस्त है. जिस प्रेडिकेट प्राथमिकी (रूपसपुर थाना कांड संख्या–18/2023) पर ईसीआईआर आधारित था, उसे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 2024 को रद्द कर दिया था. इसके बाद दर्ज ऐडेंडम ईसीआईआर केवल एक विजिलेंस प्राथमिकी पर आधारित है, जो अभी भी प्रारंभिक जांच के चरण में है.
कोई ठोस साक्ष्य नहीं: कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई स्वतंत्र या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जो यह दर्शाए कि संजीव हंस किसी वित्तीय लेन-देन या अपराध से अर्जित धन के स्वामित्व में शामिल थे. जांच मुख्य रूप से धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों और कुछ व्हाट्सएप चैट्स पर आधारित थी, जिन्हें कोर्ट ने असत्यापित और असमर्थित माना.
संजीव हंस की साफ छवि: हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि संजीव हंस का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग किया. कोर्ट ने पाया कि हंस ने धारा 45 पीएमएलए की दोनों शर्तों को पूरा किया है, जिसके आधार पर जमानत से इंकार की कठोर शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं.
जमानत का आदेश और शर्तें: इन तथ्यों के आधार पर, हाईकोर्ट ने उचित शर्तों के साथ संजीव हंस की रिहाई का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मुकदमा अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें जटिल व विलंबित सामग्री शामिल है. ऐसी स्थिति में अभियुक्त की निरंतर हिरासत का कोई औचित्य नहीं है.
संजीव हंस पर दोष सिद्ध नहीं: हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण पर संजीव हंस अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी प्रतीत नहीं होते. कोर्ट ने माना कि बिना ठोस साक्ष्य के उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना उचित नहीं है.
न्यायपालिका में विश्वास और हंस की प्रतिक्रिया: यह आदेश न्यायपालिका में विश्वास को पुन स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि बिना ठोस कानूनी आधार के किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता. संजीव हंस ने न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि जैसे-जैसे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, उनकी निर्दोषता पूरी तरह सिद्ध हो जाएगी.
