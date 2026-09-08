'जिस खेत से शराब बरामद हुई वह आरोपी का नहीं है', पटना हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी. जिसमें अनूठी पहल की चर्चा भी हो रही है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.
Published : September 8, 2026 at 7:33 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़े एक बेहद दिलचस्प और अनोखे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में 81.450 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में नामजद आरोपी उत्तम कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रॉय ने सशर्त राहत प्रदान की है.
'खेत तो आरोपी का है ही नहीं'
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश वर्मा ने तर्क दिया कि शराब की कथित बरामदगी खुले खेत से हुई थी, जो आरोपी के व्यक्तिगत कब्जे से नहीं. इसके साथ ही आरोपी की ओर से अदालत के समक्ष एक सामाजिक एवं अनोखा प्रस्ताव रखा गया.
15 हजार रुपये देने की पेशकश
आरोपी ने स्वेच्छा से खगड़िया सिविल कोर्ट परिसर को सुंदर बनाने के लिए 15 हजार रुपये का योगदान देने की इच्छा जताई. मामले के सभी तथ्यों और तर्कों पर गंभीरता से विचार करने के बाद जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने आरोपी को अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी.
अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता खगड़िया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पन्द्रह हजार रुपये का योगदान देगा. इस राशि का उपयोग खगड़िया सिविल कोर्ट परिसर में गमले लगाने और हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा.
हर 15 दिन में थाने में लगानी होगी हाजिरी
हाईकोर्ट द्वारा तय की गई प्रमुख शर्तो के अनुसार गमलों के लिए आर्थिक योगदान दिया जाना है. आरोपी को खगड़िया कोर्ट परिसर में गमले लगाने हेतु पन्द्रह हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा. साथ ही आरोपी को अगले 6 महीने तक हर 15 दिन में संबंधित थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
एक अनूठी पहल
सुनवाई के दौरान बिना किसी ठोस कारण के लगातार दो तारीखों पर अनुपस्थित रहने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी. आरोपी जांच या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले की कानूनी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है, जहां कानून के पालन के साथ-साथ अदालती परिसर के सौंदर्यीकरण और हरियाली को जोड़ने की एक अनूठी पहल देखने को मिली है.
ये भी पढ़ें :-
वैशाली से दो युवकों को उठाकर ले गई थी पुलिस, कर्नाटक सरकार, CS और DGP को हाईकोर्ट का नोटिस
'आपत्तिजनक स्थिति और यौन संबंध दो अलग बातें', वैवाहिक विवाद पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
रजिस्ट्री से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने निबंधन विभाग को दिया बड़ा झटका