ETV Bharat / state

'मोबाइल नंबर बदलने पर ED को बताना होगा', विदेशी महिला से साइबर ठगी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

विदेशी महिला को चूना लगाने वाले आरोपी को पटना हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. हालांकि कई शर्तों के साथ जमानत मिली है. पढ़ें..

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने विदेशी महिला से साइबर ठगी मामले में आरोपी नितेश कुमार को जमानत दे दी. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जमानत दी. अदालत ने कई शर्तों के आधार पर बेल दी है.

आरोपी को मिली सशर्त जमानत: कोर्ट ने कहा कि बगैर कोर्ट के अनुमति के अभियुक्त देश नहीं छोड़ेंगे. जमानत पर छूटने के समय अपना मोबाइल नंबर ईडी को देंगे. कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेंगे और फोन नम्बर नहीं बदलेंगे. नम्बर बदलने की पूरी जानकारी ईडी को देना होगा.

ईडी को देनी होगी जानकारी: इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि पता बदलने से पहले नए पता की जानकारी भी ईडी को देनी होगी. केस के गवाहों से दूर रहने और केस की हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है. आवेदक की ओर अधिवक्ता प्रशांत कश्यप और कौस्तुभ प्रकाश ने दलीलें पेश की. वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह और केंद्र सरकार की ओर से एडिशन सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने बहस की.

"कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त बिना कोर्ट की अनुमति से देश नहीं छोड़ेगा. अपना फोन नंबर नहीं बदलेगा, प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में हाजिर रहेगा और अपना पता एवं मोबाईल नंबर ईडी अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा."- प्रभात कुमार सिंह, ईडी के अधिवक्ता

क्या है मामला?: असल में आरोपी नितेश कुमार पर आरोप है कि उसने एक विदेशी महिला से साइबर ठगी है. 950 यूरो यानी 85 हजार रुपये ठग लिए. इसी मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया.

रिकॉर्ड केसों पर सुनवाई हुई: पटना हाई कोर्ट में आज रिकॉर्ड केसों पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरपी मिश्रा की एकलपीठ ने शराबबंदी कानून से संबंधित 510 केसों पर सुनवाई कर हाईकोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया. अबतक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में केसों पर सुनवाई नहीं हुई थी. इसके पूर्व 500 से कम केसों पर सुनवाई होने का रिकॉर्ड है.

सभी केसों को सुनवाई के लिए पुकार किया गया. जिस केस में वकील नहीं आए, उस केस को अगले दिन के लिए रखने का आदेश जारी किया गया. वहीं जिस-जिस केस में अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन सभी केसों पर सुनवाई कर 475 केसों को निष्पादित किया गया.

केसों के निष्पादन में राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) चौबे जवाहर, रेणु कुमारी और नित्यानंद तिवारी का बड़ा योगदान रहा. एपीपी मोटी-मोटी केस डायरी को पढ़कर कोर्ट को अभियुक्तों के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया.

ये भी पढ़ें: 'दोषी DFO को तत्काल प्रभाव से दायित्व से मुक्त करें', पटना HC ने ACS को दिया आदेश

TAGGED:

पटना हाईकोर्ट
विदेशी महिला से साइबर ठगी
CYBER ​​FRAUD
CYBER ​​FRAUD WITH FOREIGN WOMAN
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.