'मोबाइल नंबर बदलने पर ED को बताना होगा', विदेशी महिला से साइबर ठगी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

पटना: सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने विदेशी महिला से साइबर ठगी मामले में आरोपी नितेश कुमार को जमानत दे दी. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जमानत दी. अदालत ने कई शर्तों के आधार पर बेल दी है.

आरोपी को मिली सशर्त जमानत: कोर्ट ने कहा कि बगैर कोर्ट के अनुमति के अभियुक्त देश नहीं छोड़ेंगे. जमानत पर छूटने के समय अपना मोबाइल नंबर ईडी को देंगे. कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेंगे और फोन नम्बर नहीं बदलेंगे. नम्बर बदलने की पूरी जानकारी ईडी को देना होगा.

ईडी को देनी होगी जानकारी: इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि पता बदलने से पहले नए पता की जानकारी भी ईडी को देनी होगी. केस के गवाहों से दूर रहने और केस की हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है. आवेदक की ओर अधिवक्ता प्रशांत कश्यप और कौस्तुभ प्रकाश ने दलीलें पेश की. वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह और केंद्र सरकार की ओर से एडिशन सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने बहस की.

"कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त बिना कोर्ट की अनुमति से देश नहीं छोड़ेगा. अपना फोन नंबर नहीं बदलेगा, प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में हाजिर रहेगा और अपना पता एवं मोबाईल नंबर ईडी अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा."- प्रभात कुमार सिंह, ईडी के अधिवक्ता

क्या है मामला?: असल में आरोपी नितेश कुमार पर आरोप है कि उसने एक विदेशी महिला से साइबर ठगी है. 950 यूरो यानी 85 हजार रुपये ठग लिए. इसी मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया.