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ओसामा शहाब को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

ओसामा शहाब को अग्रिम जमानत: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शाहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही केस डायरी की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. उसको लेकर सिवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है. उनका कहना था कि आवेदक ने विवादित जमीन को खरीदा है.

पटना: रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक ओसामा शहाब को अग्रिम जमानत मिल गई है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस खातिम रजा ने याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा को अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है.

जमीन का असली मालिक कौन?: उनका कहना था कि सूचक ने भी जमीन खरीदने की बात कहते हैं. ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती हैं कि जमीन का असली मालिक कौन हैं. जबतक जमीन मालिक कौन हैं, तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है?

सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात: उन्होंने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि विधायक पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई है. उनका कहना था कि पूरे प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार करते विधायक को बड़ी राहत दी.

कौन हैं ओसामा शहाब?: 31 वर्षीय ओसामा शहाब सिवान के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं. वह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं. पिछले कुछ समय से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं. जमीन को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं.

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