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अनुकंपा नियुक्ति पर HC का बड़ा फैसला, किसे नहीं मिलेगी नौकरी, जानें

पटना: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मी के आश्रित परिवार का कोई सदस्य यदि पहले से सरकारी सेवा में है, तो केवल इस आधार पर दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती कि नौकरी कर रहा भाई अलग रहता है या परिवार का भरण-पोषण नहीं करता. कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति उत्तराधिकार का अधिकार नहीं, बल्कि आकस्मिक आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सीमित राहत है.

अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का फैसला: जस्टिस कुमार मनीष की एकलपीठ ने दरभंगा निवासी अजीत कुमार मंडल की याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता के बड़े भाई, जो कीरतपुर प्रखंड कार्यालय में अनुसेवक थे, की वर्ष 2012 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी.

अजीत मंडल की याचिका खारिज: इसके बाद याचिकाकर्ता (अजीत मंडल) ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति ने वर्ष 2016 में यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि परिवार का एक अन्य आश्रित पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं.

सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता की दलील: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकारी नौकरी करने वाला भाई अलग रहता है और परिवार को आर्थिक सहायता नहीं देता, इसलिए उन्हें नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए. राज्य सरकार ने फुल बेंच के नीरज कुमार मलिक बनाम बिहार राज्य के फैसले का हवाला देते हुए इसका विरोध किया.