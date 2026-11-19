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​पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के मामले में सुनाया बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत की गई सेवा के आधार पर कोई भी कर्मचारी नियमित सरकारी सेवा में वरिष्ठता, वेतन निर्धारण या पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के नियमित संवर्ग का हिस्सा नहीं मानी जाती.

क्या है पूरा मामला?