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पटना हाइकोर्ट ने ठेकेदारों के हित में सुनाया बड़ा फैसला, सिंगल बेंच के आदेश को किया रद्द

पटना : पटना हाइकोर्ट ने खनन एवं भूतत्व विभाग की मनमानी और नियमों से परे जाकर असीमित ब्याज वसूलने की कोशिश पर कड़ा रुख अपनाते हुए ठेकेदारों के हित में एक बड़ा निर्णय सुनाया है. जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस राणा विक्रम सिंह ने खनन पट्टाधारकों पर दो महीने से अधिक समय का लगातार ब्याज थोप देने वाले प्रशासनिक आदेशों और एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

​मेसर्स महादेव इंकलेव प्राइवेट लिमिटेड और सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जैसे पट्टाधारकों ने गंभीर आरोप लगया है. उनका कहना है कि खनन किस्तों के भुगतान में देरी के चलते खनन विभाग ने नियम 52(5) के अंतर्गत न केवल किस्तों पर ब्याज वसूला, बल्कि दो महीने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अनिश्चितकाल तक भारी ब्याज की मांग जारी रखी.

सिंगल बेंच के बाद केस की डबल बेंच में सुनवाई

जब पट्टाधारकों ने इसके खिलाफ अपील की, तो पहले सिंगल बेंच के जज ने विभाग की इस वसूली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मामला लेटर्स पेटेंट अपील के जरिए डिवीजन बेंच के पास पहुंचा.​ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कानून की बारीकियों को रेखांकित करते हुए विभाग के रवैये पर तीखी और स्पष्ट टिप्पणियां कीं.

कोर्ट ने कहा कि ​नियमावली में मनगढ़ंत नियम जोड़ने की इजाजत नहीं हैं.​ नियम 52(5) में दिए गए शब्द दो महीने तक को आकस्मिक या अर्थहीन नहीं माना जा सकता. दो महीने के बाद केवल लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश है. यदि ब्याज को अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति दी गई, तो यह कानून में ऐसी बात जोड़ने जैसा होगा जो उसमें लिखी ही नहीं है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ​कानून से वसूली नहीं की जा सकती हैं. विभागीय अधिकारी कानून की सीमा से बाहर जाकर दो महीने की अवधि के बाद भी अनवरत ब्याज की मांग जारी नहीं रख सकते. नियमों का ढांचा स्पष्ट तौर पर दो महीने का ब्याज और उसके बाद पट्टा रद्द करने की कार्रवाई तय करता है, न कि दोहरी और अनंत वित्तीय देनदारी.