मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन पर रोक, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मुंगेर विश्वविद्यालय के एक मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. दो साल बीत जाने पर भी कुलाधिपति का आदेश का पालन नहीं करना कुलपति को महंगा पड़ गया.

वेतन उठाव पर: मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन उठाव पर रोक लगा दिया. जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने ब्रजेन्द्र नारायण दास की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.

राज्यपाल के आदेश नहीं माने: आवेदक की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि गत 23 मार्च, 2023 ज्ञापन संख्या 437 में निहित आदेश के अनुसार राज्यपाल सचिवालय ने आवेदक को महंगाई भत्ता (डीए) एचआरए, सीसीए, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि जैसे भत्तों के भुगतान के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

टालते रहे कुलपति: लेकिन राज्यपाल सचिवालय के आदेश के बावजूद कुछ नहीं किया गया. यही नहीं, आवेदक ने कई अभ्यावेदन भी दिया, इसके बावजूद मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भुगतान से सम्बंधित कोई आदेश नहीं दिया, जो कहीं ना कहीं मनमानी को दर्शाता है.

12 मार्च को सुनवाई: कोर्ट ने कहा कि दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुलपति ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट ने कहा कि आवेदक के अभ्यावेदन पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कुलपति के वेतन का उठाव नहीं करने का आदेश दिया. कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को करेगी.