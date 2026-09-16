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पटना हाईकोर्ट ने DM के आदेश को किया रद्द, कहा- जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव, जानें पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला प्रशासन की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 के अंतर्गत मनमाने ढंग से नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने व प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग पर सख्त आदेश पारित किया है. तत्कालीन डीएम का आदेश खारिज जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने नालंदा के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार के द्वारा पारित आदेश को न सिर्फ पूरी तरह से खारिज किया, बल्कि निरस्त भी कर दिया. इस आदेश के तहत नालंदा के दो स्थानीय नागरिकों को आपराधिक तत्व बताकर उन पर कठोर पाबंदियां थोपी गई थीं. तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार (ETV Bharat) कोर्ट ने डीएम, नालंदा के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को दोनों पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही दस-दस हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह धनराशि दोषी अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है. जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव है. खंडपीठ ने पाया कि डीएम के आदेश का प्रारूप पूरी तरह से कट एंड पेस्ट जैसा है. इसमें बिना ठोस तथ्य, सामग्री और स्वतंत्र जांच के आदेश पारित कर दिया गया है.