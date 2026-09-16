पटना हाईकोर्ट ने DM के आदेश को किया रद्द, कहा- जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव, जानें पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने वाले मनमाने आदेश को रद्द कर मुआवजा देने का निर्देश दिया.
Published : September 16, 2026 at 8:01 AM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला प्रशासन की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 के अंतर्गत मनमाने ढंग से नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने व प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग पर सख्त आदेश पारित किया है.
तत्कालीन डीएम का आदेश खारिज
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने नालंदा के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार के द्वारा पारित आदेश को न सिर्फ पूरी तरह से खारिज किया, बल्कि निरस्त भी कर दिया. इस आदेश के तहत नालंदा के दो स्थानीय नागरिकों को आपराधिक तत्व बताकर उन पर कठोर पाबंदियां थोपी गई थीं.
कोर्ट ने डीएम, नालंदा के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को दोनों पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही दस-दस हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह धनराशि दोषी अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है.
जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन में न्यायिक सोच का अभाव है. खंडपीठ ने पाया कि डीएम के आदेश का प्रारूप पूरी तरह से कट एंड पेस्ट जैसा है. इसमें बिना ठोस तथ्य, सामग्री और स्वतंत्र जांच के आदेश पारित कर दिया गया है.
न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व घोषित कर देना न्याय के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है. नालंदा जिला के कटौती गांव में शशि कुमार उर्फ फूकन और अजय सिंह पर बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी.
प्रशासन का मनमाना दावा
प्रशासन का दावा था कि बिहार विधानसभा चुनाव और छठ पर्व में इनके स्वतंत्र रूप से घूमने पर विधि व्यवस्था व शांति भंग होने की आशंका है. सितंबर, 2025 में उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया. लेकिन जिला प्रशासन ने उनके स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर उनके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 के अंतर्गत कार्रवाई की.
प्रावधानों की अनदेखी
एक महत्वपूर्ण बिंदु को जिला प्रशासन ने नजरअंदाज किया. प्रावधानों के अनुसार अगर चौबीस माह में किसी व्यक्ति के विरुद्ध थाने में दो मामले दर्ज हों, तभी उनके खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है. लेकिन इस मामले में ऐसा कोई मामला नहीं था. मनमाने ढंग से जिला प्रशासन द्वारा आदेश पारित किए जाने पर कोर्ट ने यह कड़ा आदेश पारित किया है.
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