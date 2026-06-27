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शराब की महक पर ट्रक ज़ब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, बिहार सरकार पर 2.15 लाख जुर्माना

शराब की महक पर ट्रक जब्त करने वाले दारोगा पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पीड़ित को 2.15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 12:00 PM IST

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के कुचायकोट थाने में पिछले 10 महीने से जब्त पड़ी राजेश कुमार यादव की ट्रक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 14 अगस्त 2025 को थाने के दारोगा सतेंद्र कुमार राय ने शराबबंदी कानून के तहत इस ट्रक को जब्त किया था. ट्रक से कोई शराब बरामद नहीं हुई थी, बल्कि दारोगा ने सिर्फ केबिन से शराब की महक आने के संदेह पर प्राथमिकी दर्ज कर यह कार्रवाई की थी.

सरकार पर लगाया 2.15 लाख का जुर्माना: स्थानीय पुलिस का मानना था कि ट्रक से जब्ती से कुछ देर पहले शराब की तस्करी की गई थी, जिसे रास्ते में कहीं उतार दिया गया. पटना हाईकोर्ट ने पुलिस के इस अतिशयोक्ति भरे कारनामे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह राजेश को बतौर मुआवजा 2 लाख रुपए की रकम और कोर्ट में मुकदमे के खर्च हेतु 15 हजार रुपए बतौर हर्जाना दे.

जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से वसूली का आदेश: जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने राजेश यादव की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य पुलिस को आदेश दिया कि कुचायकोट थाने में खड़े ट्रक की भौतिक जांच करवाएं और कोई भी यांत्रिक गड़बड़ी या टूट-फूट होने पर उसे ठीक कराएं. साथ ही हर्जाने की राशि इस कांड के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से वसूलने के निर्देश दिए.

एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा: कोर्ट ने जब दारोगा सतेंद्र राय से शराबबंदी कानून के बारे में पूछा, तो उसने स्वीकार किया कि उसने इसके प्रावधानों को नहीं पढ़ा है. खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मौजूद गोपालगंज के एसपी से आश्चर्य जताते हुए कहा कि 40 मामलों का अनुसंधान करने वाले दारोगा को कानून की जानकारी तक नहीं है. इसके बाद एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का भरोसा दिया.

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