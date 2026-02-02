ETV Bharat / state

नीट छात्रा मौत मामला: पटना हाईकोर्ट ने दखल देने से किया मना

पटना उच्च न्यायालय ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 6:38 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा के पिता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस अरुण कुमार झा ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को यह कह कर निष्पादित कर दिया कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को बिहार सरकार ने सौंप दिया.

CBI को जांच का जिम्मा : कोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआई जांच में कोई कमी नजर आये, तो याचिकाकर्ता पुनः कोर्ट में आ सकता है. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है. सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकता है.

किन्हें बनया गया है प्रतिवादी? : इससे पहले इस केस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ से लगाई गई थी. आज कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की. इस याचिका में गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, पटना के एसएसपी, चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को प्रतिवादी बनाया गया था. साथ ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को भी प्रतिवादी बनाया गया था. डॉ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जयप्रभा. मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सहज सर्जरी को भी प्रतिवादी बनाया गया था.

'कहीं भी सुनवाई नहीं हुई' : जहानाबाद की रहने वाली नीट परीक्षा की तैयारी कर रही मृत छात्रा के पिता ने न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट का शरण लिया था. उन्होंने अपने याचिका में कहा कि मेरी बेटी की मृत्यु 11 जनवरी, 2026 संदेहास्पद ढंग से हुई. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए हर जगह प्रयास किया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई.

उसकी मृत्यु संदिग्ध स्थिति में हुई. उसकी मौत के लिए जिम्मेवार लोगों को जांच कर सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला. मृतका के पिता ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की निगरानी में हो. नहीं तो सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी इस मामले की जांच करे.

'पुलिस जांच से भ्रम की स्थिति' : ये जनहित याचिका अधिवक्ता अलका वर्मा ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है, वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है. इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी. इसलिए पटना हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका में मांग की गयी. विभिन्न हॉस्टलों के सुरक्षा व्यवस्था, विशेष कर महिला होस्टलों की सुरक्षा, वहां के क्रियकलापों और उनके लिए बने प्रावधानों को सख्ती से हाईकोर्ट लागू कराये.

क्या हुआ था? : दरअसल, मृत छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी. 5 जनवरी 2026 को हॉस्टल में आयी. 6 जनवरी 2026 को उसे बेहोश पाया गया. फिर उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी मृत्यु 11 जनवरी 2026 को हो गयी. पुलिस ने तो पहले नींद की ओवरडोज दवा लेने का मामला माना लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसे दुष्कर्म और जोर जबरदस्ती के एंगल से पुलिस ने जाँच शुरु की लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया.

संपादक की पसंद

