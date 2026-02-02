ETV Bharat / state

नीट छात्रा मौत मामला: पटना हाईकोर्ट ने दखल देने से किया मना

पटना : पटना हाईकोर्ट ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा के पिता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस अरुण कुमार झा ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को यह कह कर निष्पादित कर दिया कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को बिहार सरकार ने सौंप दिया.

CBI को जांच का जिम्मा : कोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआई जांच में कोई कमी नजर आये, तो याचिकाकर्ता पुनः कोर्ट में आ सकता है. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है. सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकता है.

किन्हें बनया गया है प्रतिवादी? : इससे पहले इस केस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ से लगाई गई थी. आज कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की. इस याचिका में गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, पटना के एसएसपी, चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को प्रतिवादी बनाया गया था. साथ ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को भी प्रतिवादी बनाया गया था. डॉ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जयप्रभा. मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सहज सर्जरी को भी प्रतिवादी बनाया गया था.

'कहीं भी सुनवाई नहीं हुई' : जहानाबाद की रहने वाली नीट परीक्षा की तैयारी कर रही मृत छात्रा के पिता ने न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट का शरण लिया था. उन्होंने अपने याचिका में कहा कि मेरी बेटी की मृत्यु 11 जनवरी, 2026 संदेहास्पद ढंग से हुई. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए हर जगह प्रयास किया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई.

उसकी मृत्यु संदिग्ध स्थिति में हुई. उसकी मौत के लिए जिम्मेवार लोगों को जांच कर सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला. मृतका के पिता ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की निगरानी में हो. नहीं तो सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी इस मामले की जांच करे.