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एक बच्ची, दो पिता, असली कौन? कोर्ट ने दिया DNA जांच का आदेश

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची की कस्टडी को लेकर दायर याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने नाबालिग बच्ची को मधुबनी के चाइल्ड केयर होम में रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही बच्ची सहित उस पर दावा करने वाले दोनों पिताओं का डीएनए जांच कराने का आदेश दिया है.

क्या मामला है?

यह पूरा मामला एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी और उसके असली पिता की पहचान से जुड़ा है. कोर्ट को बताया गया कि 2014 में राकेश कुमार सिंह से पूजा कुमारी की शादी हुई थी. लेकिन 4-5 महीने बाद ही वह राघवेंद्र कुमार से शादी कर ली. उनका कहना था कि प्रतिवादी संख्या 8 राघवेंद्र कुमार केनरा बैंक मुंबई में सीनियर मैनेजर है.

राघवेंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि उनकी शादी पूजा से 22 अप्रैल, 2015 को हुई थी. बच्ची का जन्म 8 फरवरी, 2016 को समस्तीपुर के कृष्णा अस्पताल में हुआ था. उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र, साथ की तस्वीरें और सुकन्या समृद्धि योजना का पासबुक पेश किया. इसमें वह हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं और अब 11 लाख रुपए का बैलेंस है.

कहानी में नया मोड़

कहानी में मोड़ तब आया जब कोर्ट को बताया गया कि पूजा +2 उच्च विद्यालय डेलडीहा पूर्वी, मधुबनी में नौकरी कर रही थी. वह अपनी बेटी के साथ राकेश के मकान में किराएदार के रूप में रहती थी. गत 9 जून को सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई. दुर्घटना को लेकर ट्रैफिक थाना में केस 105/2026 दर्ज है. परिवार को सूचना दिए बिना ही राकेश ने शव का दाह संस्कार कर दिया. अब वह मृतक की नौकरी का लाभ लेने के लिए उसे अपनी पत्नी बता रहा है.

इस मामले में कोर्ट में राघवेंद्र की ओर से याचिका दायर की गयी. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान पाया कि राकेश के पास शादी का कोई प्रमाण नहीं है. उसके पास सिर्फ मंदिर की 1100 रुपये की हाथ से लिखी रसीद है. कोर्ट ने बच्ची से बातचीत की. लगा कि बच्ची को पूरी तरह से सिखा-पढ़ाकर रखा गया है.