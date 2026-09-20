पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'अधिकारी भाषा की मर्यादा न भूलें', पूर्व डीएम की व्यक्तिगत टिप्पणी हटाई
नाली विवाद में पूर्व कुलपति को राहत, पटना हाईकोर्ट ने पूर्व डीएम की व्यक्तिगत टिप्पणी हटाकर अधिकारियों को संयम बरतने का संदेश दिया. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : September 20, 2026 at 6:51 AM IST
पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को अर्द्ध-न्यायिक मामलों की सुनवाई के दौरान भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नागरिक के चरित्र, नैतिकता या मानसिकता पर बिना ठोस आधार के टिप्पणी करना अधिकारों के दायरे से बाहर है. नाली विवाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सीतामढ़ी के तत्कालीन डीएम की ओर से संस्कृत विद्वान और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. देव नारायण झा के खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को आदेश से हटाने का निर्देश दिया.
नाली के पानी से खेत में जलजमाव का था विवाद
सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड निवासी डॉ. देव नारायण झा ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि सरकारी योजना के तहत बनी नाली से पानी का रिसाव होने के कारण उनके खेत में जलजमाव हो रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है.
मामला द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सीतामढ़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा. 25 फरवरी 2023 को डीएम ने शिकायत खारिज कर दी. इसी आदेश में याचिकाकर्ता की मानसिकता को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई थी.
आदेश में की गई थी व्यक्तिगत टिप्पणी
डीएम के आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की मानसिकता पड़ोसी एससी/एसटी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने की है. डॉ. झा ने इस टिप्पणी को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का रुख किया.
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि डॉ. झा संस्कृत के विद्वान और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं. अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के इस तरह की टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है.
'प्रतिष्ठा इंसान का सबसे बड़ा धन'
जस्टिस आलोक कुमार की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और अच्छे नाम के महत्व को रेखांकित किया. कोर्ट ने विलियम शेक्सपियर के नाटक 'ओथेलो' के प्रसिद्ध संवाद का भी उल्लेख किया, जिसमें अच्छे नाम को व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति बताया गया है.
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली टिप्पणी करने से पहले ठोस आधार और साक्ष्य होना जरूरी है. अर्द्ध-न्यायिक अधिकारी को अपने आदेश में मामले से जुड़े कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं तक ही सीमित रहना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि भौतिक निरीक्षण और जांच रिपोर्ट के आधार पर जलजमाव से संबंधित शिकायत में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनता. हालांकि, डीएम द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई अवांछित व्यक्तिगत टिप्पणी को आदेश से हटाया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 'ए.एम. माथुर बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता' मामले का भी हवाला दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह सेना में अनुशासन आवश्यक है, उसी तरह न्याय प्रशासन में संयम भी जरूरी है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्द्ध-न्यायिक अधिकारियों का दायित्व संबंधित मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का निर्णय करना है. किसी पक्षकार के व्यक्तिगत चरित्र, मानसिकता या नैतिकता पर अनावश्यक टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है.
ये भी पढ़ें-