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पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'अधिकारी भाषा की मर्यादा न भूलें', पूर्व डीएम की व्यक्तिगत टिप्पणी हटाई

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को अर्द्ध-न्यायिक मामलों की सुनवाई के दौरान भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नागरिक के चरित्र, नैतिकता या मानसिकता पर बिना ठोस आधार के टिप्पणी करना अधिकारों के दायरे से बाहर है. नाली विवाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सीतामढ़ी के तत्कालीन डीएम की ओर से संस्कृत विद्वान और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. देव नारायण झा के खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को आदेश से हटाने का निर्देश दिया.

नाली के पानी से खेत में जलजमाव का था विवाद

सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड निवासी डॉ. देव नारायण झा ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि सरकारी योजना के तहत बनी नाली से पानी का रिसाव होने के कारण उनके खेत में जलजमाव हो रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है.

मामला द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सीतामढ़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा. 25 फरवरी 2023 को डीएम ने शिकायत खारिज कर दी. इसी आदेश में याचिकाकर्ता की मानसिकता को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई थी.

आदेश में की गई थी व्यक्तिगत टिप्पणी

डीएम के आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की मानसिकता पड़ोसी एससी/एसटी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने की है. डॉ. झा ने इस टिप्पणी को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि डॉ. झा संस्कृत के विद्वान और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं. अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के इस तरह की टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है.

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